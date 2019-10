Después del vídeo difundido este lunes donde los ministros elogiaban la fortaleza de la democracia española, el Gobierno ha difundido este martes un nuevo vídeo de la campaña "Spain, everybody's land" (España, la casa de todos), donde se pueden escuchar los testimonios de "historias reales" de diferentes extranjeros que viven en España y su opinión sobre la calidad de vida del país.

Todo son elogios. Aline, que nació México, dice: "Puedo acudir a las fuerzas de seguridad del Estado y sabes que te van a ayudar". Otro hombre natural de Bélgica asegura que "España tiene una calidad de vida que difícilmente puedes encontrar en otro sitio".

La nativa de Escocia asegura que "los españoles se respetan mucho más unos a otros cuando hablan de política, eso nunca pasaría en Escocia". Añade también: "Oigo quejarse a los españoles todo el tiempo sobre los servicios sanitarios. ¡Callaos, no tenéis nada de que quejaros!". Por último añade que "Cataluña y Escocia son historias muy diferentes, me gustaría enfatizar eso".

El vídeo ha sido difundido a través de la cuenta de Twitter del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. El tuit hace hincapié en la "democracia consolidada, moderna y diversa" y resalta que España es "sanidad, tolerancia y talento", entre otras cosas.

En otros de los testimonios, Marissa, nacida en Estados Unidos, asegura que en España "hay buenas políticas educativas y consideran la educación como bien público". Por su parte, Soizic, de origen francés, cuenta en su testimonio: "He vivido en una dictadura hace unos años y creo que la gente, cuando critica a España por no ser democrática, no sabe lo que significa una dictadura".