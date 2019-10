Los problemas en aeropuerto de El Prat se han mantenido en parte este martes después de que se hayan cancelado 45 vuelos de un total de 986 programados, porque los aviones no pudieron llegar durante la jornada de protestas del lunes, según informaron a ACN fuentes de Aena, que han explicado que la cifra de vuelos cancelados este lunes subió hasta los 110.

Durante la jornada de eeste martes se espera recuperar la operativa habitual, aunque desde primera hora se registran colas más largas de lo normal en los mostradores.

Decenas de personas se vieron obligados a pasar la noche en el aeropuerto, sobre los bancos de la terminal o en el suelo, y la sensanción entre los asistentes es de cansancio y desconcierto. "He pasado una noche muy mala. He intentado dormir en un lavabo tapándome con papel higiénico porque tenía frío, pero ha sido imposible. Menos mal que llevaba un libro", explica Ana, que tenía que viajar este lunes en Granada pero que ha acabado pasando la noche en el aeropuerto del Prat después de que miles de manifestantes bloquearan la terminal 1 siguiendo la llamada de Tsunami Democrático como respuesta a la sentencia del 1-O.

Esta pasajera cogió el autobús para llegar al Prat pero los últimos dos kilómetros, aproximadamente, los tuvo que hacer andando. Después se encontró que el vuelo que tenía que coger a las 5 de la tarde se había cancelado y la reubicaron en otro, previsto por la tarde, que tampoco salió. Este martes por la mañana esperaba poder viajar finalmente a Granada. Lidiar con el frío ha sido el más pesado para esta viajera, ya que tenía la chaqueta en la maleta que facturó y que no ha podido recuperar para resguardarse durante la noche.

En una situación similar se encontraban otros viajeros, que, después de llegar al aeropuerto con muchas dificultades, perdieron el avión o vieron el vuelo cancelado y han tenido que pasar la noche en la T1. Jacob Kim, de Corea del Sur, también tenía que viajar en el mismo vuelo de la tarde en Granada. "Llevamos más de 18 horas en el aeropuerto", subraya mirando el reloj. Se habían organizado para llegar hacia las 2 de la tarde en el aeropuerto y, después de tomar el autobús, acabaron caminando una hora más o menos para llegar al Prat. "La situación era caótica. Vimos en las noticias que la policía y los manifestantes se estaban enfrentando y, cuando conseguimos entrar en la terminal, el vuelo se había cancelado y lo único que nos decían en el mostrador era que esperáramos ", señala.

Ignacio, de México, tenía que viajar de Barcelona a Roma con un grupo de amigos, pero perdieron el vuelo, explica. "Nos dijeron que era la primera vez que pasaba [un bloqueo de la terminal]. Estamos desconcertados. No sabíamos qué estaba pasando y, de hecho, todavía no lo sé", dice Ignacio, para continuar: "Ha sido una noche muy pesada ". Otra pasajera, que venía de Jaca para volar a Lisboa, lamenta que este lunes tuvo que caminar once kilómetros para llegar al aeropuerto, ya que las comunicaciones estaban cortadas, y que finalmente ha tenido que pasar la noche en el aeropuerto a la espera de poder salir hoy hacia su destino.

Normalidad relativa

El Ministerio de Fomento asegura que el aeropuerto funciona con normalidad, y remarca que a pesar de las circunstancias vividas, se operaron el 90% de los vuelos, unos 800. "No es lo mismo cortar una calle o ocupar algunas zonas que bloquear un aeropuerto ", apuntan desde el ministerio.

El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha explicado en Cataluña Radio que en el aeropuerto de Madrid no se registraron problemas "más allá de la propaganda" del Tsunami Democrático. En cuanto a Barcelona, ha indicado que las cancelaciones afectaron básicamente Vueling, que tuvo problemas en el acceso de la tripulación.