Horas después de que se conociese la sentencia del procés independentista de Cataluña, IU aseguró que el fallo es "sumamente desproporcionado a la vista del nulo impacto institucional de las actuaciones de los condenados, que quedaron en meras proclamaciones políticas". Para la federación liderada por Alberto Garzón, "la judicialización" del procés "nunca debería haber ocurrido" y "es imprescindible retomar el diálogo" para alcanzar un nuevo acuerdo sobre el modelo constitucional.

IU reaccionó a la sentencia a través de un comunicado en el que denuncia que "lo que esta sobre la mesa es el cuestionamiento del actual modelo constitucional: la monarquía parlamentaria y la organización territorial autonómica, entre otras cuestiones". "Lo que era política y jurídicamente evidente ha quedado ahora también claro en la sentencia del Tribunal Supremo: en Cataluña no hubo ningún 'golpe de Estado' ni ninguna rebelión, ninguna sustitución de la institucionalidad del Estado o de la comunidad autónoma por otra, sino unas actuaciones de índole político y no violento que pretendían impedir la aplicación de determinadas leyes y resoluciones judiciales", apunta la federación.

"IU hemos venido manteniendo que durante el denominado procés no había existido ningún delito de rebelión ni de sedición, puesto que no ha existido ningún alzamiento, ni violento ni tumultuario, que atacara a los poderes judicial, ejecutivo o legislativo de España, ni que alterara el orden público impidiendo el funcionamiento institucional", apunta la organización. Lo único que ha habido, afirma, son "unas movilizaciones ciudadanas masivas en Cataluña reivindicando un Estado republicano para ese territorio", y por eso no es "aceptable ni política ni jurídicamente que una movilización popular y no violenta sea equiparada a una rebelión ni a una sedición, aunque haya reivindicado objetivos políticos no previstos en nuestra Constitución".

"Creemos que ninguna condena ayuda a encontrar una solución política al conflicto existente en Cataluña, sino que más bien con estas se vuelve a crispar el ambiente político dando argumentos a las personas y organizaciones que desde posiciones extremas únicamente pretenden perpetuar y enconar el conflicto para obtener réditos políticos cortoplacistas, fundamentalmente electorales", alerta IU. Y, por ello, asegura que "es imprescindible retomar el dialogo político tanto entre las instituciones centrales del Estado y las instituciones catalanas como entre la sociedad civil y fuerzas políticas de Cataluña y del resto de España".

Ese diálogo, señala la organización que lidera Alberto Garzón, debe servir para "construir un amplio acuerdo sobre el modelo constitucional que garantice la convivencia de Cataluña y el resto de pueblos de España en un Estado plurinacional, un proyecto de Estado federal y republicano donde todos y todas se sientan partícipes de un proyecto común de país". Pero para establecer ese diálogo, IU considera que "es imprescindible que no existan personas privadas de su libertad o que hayan tenido que abandonar Cataluña por haber defendido o realizado políticas independentistas", en referencia a los condenados y fugados.