En mitad de un círculo formado por unos 200 militantes, sin tarima y con la plana mayor del partido rodeándole entre gritos de "sí se puede" y "presidente", el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, dio el pistoletazo de salida a la precampaña con un mensaje muy claro: los grandes poderes económicos y mediáticos han hecho y van a hacer todo lo posible para que la formación morada no entre en el Gobierno, y por eso que Unidas Podemos esté "muy fuerte" tras el 10-N es la "única garantía" para que no haya una gran coalición.

Iglesias se rodeó de simpatizantes y afiliados en un acto en Madrid en el que el aforo se quedó corto y que le sirvió para establecer las líneas básicas de una precampaña que inició volviendo a su discurso menos calmado y más antiestablishment. Su discurso giró en torno a las negociaciones de investidura fallidas de los pasados meses con el líder del PSOE, Pedro Sánchez. Y su conclusión fue clara: Sánchez no es "diferente a Susana Díaz", porque "desde que ganó las elecciones" renunció a "apostar por la izquierda" y "empezó a pedir el apoyo a PP y Ciudadanos".

Todo ello, según Iglesias, tiene una explicación: haber intentado por todos los medios que Unidas Podemos esté en el Gobierno. "Cuando en España la gente vota fuerzas políticas" no auspiciadas por el poder, aseguró, "se usan las cloacas, mecanismos de delincuentes" para impedirles llegar al Consejo de Ministros. Y, para Iglesias, el fin de esta supuesta ofensiva de los poderes económicos para garantizar un Ejecutivo sin la formación morada es que tras el 10-N haya "una gran coalición entre PP y PSOE". "La única garantía" para que no ocurra es "que Unidas Podemos esté muy fuerte", aseguró.

La apelación de Iglesias, en la que insistió en declaraciones a los medios a la salida del acto, se produce apenas un día después de que los expresidentes Mariano Rajoy y Felipe González defendieran en un acto público la necesidad de poner en marcha un "Gobierno estable", aunque eso implique, en palabras de González, que se sostenga en "coaliciones incómodas". Para ambos expresidentes, Iglesias tuvo un calificativo muy duro: "mayordomos" del poder.

Un partido que no gusta "ni a la CEOE ni a Botín"

La comparación con Susana Díaz no fue la única apelación directa a Sánchez en el discurso de Iglesias, a quien acusó de querer "vetar a casi cuatro millones de ciudadanos" -los votantes de Unidas Podemos en abril- a la hora de entrar al Gobierno porque la formación morada no gusta "ni a la CEOE ni a Ana Patricia Botín". "Yo me equivoqué cuando creí a Pero Sánchez cuando me prometió antes y después de las elecciones que haríamos una coalición", y como él hicieron "muchos" ciudadanos, aseguró Iglesias.

"Pero los españoles no son imbéciles, no se les puede engañar dos veces" y tampoco ocultarles que "la clave" del escenario político español desde 2015 ha sido "evitar" que Unidas Podemos entrara en el Gobierno, aseveró el líder de Unidas Podemos. Una exclusión que se explica, según planteó Iglesias en su discurso, porque el PSOE vive cómodo si gobierna en solitario, un formato en el que Sánchez, acusó el líder morado, puede mentir a sus socios y no cumplir sus acuerdos. Eso demuestra, señaló, que solo hay una papeleta para "hacer frente" a los poderosos: la morada.

"Con el acuerdo programatico nos engañaron", denunció Iglesias, que recordó que "aquel papel decía que había que intervenir el mercado del alquiler y luego Pedro Sánchez se fue a Onda Cero a decir que eso no va con él", y también planteaba que "había que poner límites a las casas de apuestas que no cumplieron". "El Gobierno a la portuguesa no funcionó, ya lo hemos vivido", insistió. Y prometió ganarse su entrada al próximo Ejecutivo con su representación: "El plan de Sánchez era que ellos iban a estar mucho más fuertes y nosotros mucho más débiles", pero Unidas Podemos sigue con "fuerza".

Críticas a Rivera pero no a Errejón

Iglesias también tuvo palabras para el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. "Ciudadanos va para abajo en las encuestas porque no jugó el papel que le tenía reservado el Ibex 35, facilitar el gobierno de Sánchez", planteó el líder morado. Lo hizo prácticamente a la vez que el propio Rivera, en otro punto de Madrid, levantaba el veto que ha mantenido en los últimos meses y abría la puerta a investir a Sánchez tras las próximas elecciones.

A quien Iglesias no mencionó expresamente en todo su discurso fue al líder de Más País y ex número dos de Podemos, Íñigo Errejón, sobre el que Unidas Podemos ha bajado el tono en los últimos días. La única alusión a su excompañero fue velada. "Esta campaña no va de etiquetas, de ir muy de izquierdas o de defender el acuerdo" como hace Errejón, sino de "que el gobierno deje de ser un coto privado de los amigos de Florentino Pérez". "Hemos cometido errores, pero hemos demostrado que a nosotros no nos compra nadie", zanjó.