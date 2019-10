El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este jueves que en Cataluña se pueden aplicar tanto el artículo 155 como la Ley de seguridad Nacional para dar respuesta al desafío independentista. Y ha responsabilizado al govern del president Quim Torra de las tensiones: "Quien aplica el 155 es el gobierno de la Generalitat, son ellos los que aprietan el botón".

En una entrevista concedida al portal Nius, Sánchez ha afirmado que el Gobierno central actuará con "proporcionalidad y unidad". "No queremos echar más gasolina al fuego", ha afirmado. "No creo que la aplicación del 155 dé votos".

"Siempre hemos dicho que no queremos un referéndum en Cataluña", ha agregado. "La mayoría no abraza las tesis independentistas, la sociedad catalana no quiere la independencia. Los independentistas llevan 10 años tropezando con la misma piedra".

A la pregunta sobre si se fía de Torra, Sánchez ha dicho: "No me fío ni me dejo de fiar", y ha señalado que si se cometen irresponsabilidades el Gobierno tendrá que "poner en marcha medidas extraordinarias".

Acuerdos "de ciencia ficción"

De cara al 10-N, Sánchez ha responsabilizado de nuevo a Ciudadanos por la falta de acuerdo, y estima que un pacto con Albert Rivera "es de ciencia ficción".

"Ciudadanos ha contribuido a la inestabilidad, siempre ha querido que pactara con Podemos y los independentistas", ha afirmado.

Sánchez ha rechazado lo que ha llamado intentos de la derecha por caricaturizarlo como un hombre capaz de todo para mantenerse en el poder. "Yo antepongo el interés general ante otro tipo de interés".

El mandatario en funciones ha señalado que España es un país "participativo electoralmente" y que se siente en deuda con sus electores. "Les pido un esfuerzo más", ha dicho.