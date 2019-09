El líder de ERC en Barcelona, Ernest Maragall, ha advertido este viernes de que buscará "mayorías alternativas" en el pleno para tomar la iniciativa y no dejar toda la iniciativa política al Gobierno municipal de BComú y PSC, y ha dicho que, como fuerza ganadora de las elecciones municipales, no se limitarán a ser solo oposición.

En una rueda de prensa, el republicano ha presentado su "gobierno de impulso" que quiere recuperar la idea del gobierno a la sombra idea en su día por Pasqual Maragall, estructurando el grupo municipal en áreas similares a las del Ejecutivo que lidera Ada Colau para fiscalizar y analizar su trabajo y demostrar que ERC es una alternativa de gobierno.

"Queremos marcar la pauta", ha insistido Maragall, que ha recordado que la actual aritmética municipal sitúa el gobierno de coalición de BComú y PSC en minoría, abriendo la puerta a que ERC pueda abordar mayorías alternativas para condicionar la actuación del Gobierno municipal.

En este mandato, el grupo municipal aspira a condicionar positivamente la acción de gobierno de Barcelona, y lo hace señalando que "no serán un socio preferente de nadie, pero que tampoco se dedicarán a poner palos en las ruedas" por no haber logrado pactar un gobierno de coalición con Colau.

Sobre los grupos que pueden facilitar esta mayoría alternativa, ha señalado a JxCat como el partido con el que más pueden "coincidir", aunque solo suman 15 concejales, tres menos que los 18 que integran el pacto de los comuns y los socialistas, por lo que cualquiera de estas mayorías debería implicar a priori parte del gobierno actual.

Preguntado sobre las negociaciones de los presupuestos, ha admitido que no ha recibido respuesta al artículo que publicó tendiendo la mano al Gobierno municipal para aprobar unos presupuestos progresistas: "No, no tenemos noticias. Pero es urgente abordarlo, la ciudad no puede seguir sin presupuestos".

Posicionarse tras la sentencia

En relación a la sentencia del juicio del proceso soberanista, Maragall ha asegurado que Barcelona debe ser actor y agente responsable de lo que pase tras conocerse el fallo: "Exigiremos que todos se posicionen y buscaremos una mayoría que se ponga al lado de los presos políticos, no solo desde la retórica".

Ha criticado los "silencios clamorosos" de Colau, y la también concejal de ERC Elisenda Alamany ha pedido al Gobierno municipal que esté a la altura del momento excepcional que vive Catalunya, y ha afirmado que se aísla del resto de instituciones catalanas y de su realidad, según ella.

Gobierno de impulso

Para controlar al Gobierno municipal, ERC contará con sus 10 concejales y 46 consejeros de distrito: Maragall será el coordinador; Alamany liderará el área de Ciudadanía, Feminismos y Buen Gobierno; Miquel Puig la de Economía y Equidad; Montserrat Benedí la de Derechos Sociales; Jordi Coronas la de Organización, Seguridad y Territorio; Gemma Sendra la de Educación, Cultura e Innovación, y Maria Buhigas la de Sistema Urbano.

Todos los integrantes del equipo republicano han presentado en la plaza Sant Jaume la nueva imagen del "gobierno de impulso", que se ilustra con una gran letra 'G' de color amarillo con una flecha en uno de sus extremos, símbolo con el que han posado a las puertas del Ayuntamiento de Barcelona.