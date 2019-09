Tras una Diada en la que el independentismo ha comprobado que ha perdido fuelle, la de este miércoles ha sido la Diada con menor asistencia -600.000 personas- desde el inicio del 'procés' en 2012, el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, se ha mostrado confiado en que el Govern no vuelva a la vía unilateral.

En una entrevista a TVE, Mas ha explicado que "nuestro deseo primigenio no ha sido tomar decisiones unilaterales". "No estamos instalados ni queremos la unilateralidad, que ha sido consecuencia de la ausencia total de diálogo", ha agregado. Y ha añadido que la mayoría independentista en el Parlament se debe canalizar políticamente con interlocutores "que quieran hablar de eso".

Sobre la celebración de la Diada ha valorado que los 600.000 asistentes -menos que en otros años- no le parece lo más llamativo: "¿Qué otra ciudad europea, durante ocho años consecutivos, ha movilizado cantidades ingentes de gente como en Catalunya?".

Preguntado el expresidente por las dos agresiones a periodistas en la Diada, ha asegurado que le ha disgustado mucho, pero que ocurrió al margen de los organizadores: "Si compara, son dos mundos distintos. En plaza Espanya mundo civilizado y, como pasa en todos lados, hay unos grupúsculos de gente que va a la bronca".

El PSC avisa a Torra que para abrir el diálogo

La diputada del PSC-Units en el Parlament Eva Granados ha explicado que los socialistas no se sintieron representados por el acto oficial organizado por el Govern y el Parlament con motivo de la Diada en la plaza Sant Jaume y que por eso no fueron, y ha sostenido que, para abrir el diálogo con los partidos no independentistas, el presidente Quim Torra debería recuperar "la Diada de todos".

"Una forma para demostrar que quieren recuperar el diálogo con los partidos no independentistas sería recuperar la Diada para todos", ha dicho en una rueda de prensa y ha recordado que en la convocatoria de ese acto se hacía mención explícita a los 'presos políticos y exiliados', algo que no comparten grupos con representación parlamentaria y que para Granados excluye a una parte de la sociedad.

Ha subrayado que en actos oficiales anteriores, como cuando gobernaban los expresidentes Pasqual Maragall y José Montilla, "allí se saludaban dirigentes de ERC con dirigentes del PP, pero los dos últimos años se han hecho actos de propaganda política, del todo legítima, pero que no representan al conjunto de la sociedad".

"La Diada es uno de los símbolos de nuestro país, tiene una agenda institucional que convoca este Parlament con el Govern. Tendrían que ser inclusivos, donde se encontrara representado todo el arco parlamentario", ha exigido.

Sobre la manifestación convocada por la ANC a la que acudieron 600.000 personas según la Guardia Urbana, ha explicado que el miércoles salió "muchísima gente en Barcelona en una de las manifestaciones más grandes de Europa, pero también es cierto que había menos gente".

Ha valorado que el descenso se puede deber a que la ciudadanía "acusa la fatiga del 'procés' y la división del liderazgo" a la que hizo referencia la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, en el acto de la movilización.

En cualquier caso, ha asegurado que los socialistas respetan todas las manifestaciones partidistas que pueda haber y ha dicho que estará a la expectativa de si los partidos independentistas "se podrán de acuerdo en qué pueden ofrecer, en si en esa unidad se hace".

Respecto a los altercados a las puertas del Parlament durante una concentración de unas 300 personas convocadas por las redes sociales, Granados ha expresado que son "una minoría y que la mayoría se manifestó de forma pacífica".

Budó afirma que la Diada marca "un punto de inflexión"

La consejera de la Presidencia, Meritxel Budó, ha asegurado que el presidente Torra lidera la búsqueda de la estrategia del soberanismo para afrontar el otoño y dar respuesta a la sentencia del Supremo sobre el juicio del 'procés'.

Según Budó, la manifestación de la Diada marca "un antes y un después" y un "punto de inflexión" para buscar la "unidad de acción que pide la gente". Budó ha asegurado que el mismo presidente del Govern, Quim Torra, está "liderando" la búsqueda de esta "unidad de estrategia" del soberanismo catalán para "hacer frente" a "el otoño que nos viene", marcada por la sentencia del Tribunal Supremo.

Según la consejera, después de la manifestación hay que "trazar el camino a seguir de ahora en adelante". Meritxell Budó hace una lectura positiva de la participación a la Diada, a pesar de que las cifras reflejan un descenso: "Qué país es capaz, durante más de ocho años, de movilizar centenares de miles de personas de manera cívica y pacífica", se ha preguntado y por eso, sostiene que ha sido un "éxito".