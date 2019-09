E. C.

Un termómetro marca la temperatura en el aula de un centro educativo de Sevilla. E. C.

"Empezamos el curso igual que lo terminamos y seguro que lo acabamos igual que lo vamos a empezar: con los niños asándose de calor". Así de pesimista se muestra la plataforma Escuelas de Calor, que aglutina a unas 200 asociaciones de madres y padres de alumnos (Ampas) de la provincia de Sevilla, respecto a la climatización de las aulas en los centros públicos. Auguran un "septiembre en llamas" que, a tenor de los colectivos en pie de guerra, se convertirá en un "otoño caliente". Y es que el inicio del curso va a estar marcado, además, por las protestas del sector de la concertada, las críticas de los sindicatos a algunas medidas de la Junta y las reivindicaciones de las escuelas infantiles.

A pesar de que el verano terminará oficialmente dentro de poco más de dos semanas, el nuevo curso arrancará el próximo martes en Andalucía con temperaturas que, en el caso de Sevilla, rozarán los 35 grados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). "Con esa temperatura fuera y 25 niños en clase más el docente, está claro que se superarán los 27 grados que, como máximo, establece la normativa", asegura a 20minutos Raúl López, vicepresidente del AMPA Valdés Leal y miembro de Escuelas de Calor.

La plataforma lamenta que ni la Junta ni el Ayuntamiento han hecho nada durante el parón estival para mejorar la climatización de las aulas. Y, sobre todo, denuncian que la Ley de Bioclimatización "sigue secuestrada"en el Parlamento y "frita a enmiendas". Tienen la "certeza", explican, de que el Gobierno del PP-A y Cs "quiere enmendar" la norma "para convertirla en otra cosa diferente".

Temen que el resultado final dé cobertura a los centros privados y concertados "vía subvenciones", que los plazos de actuación se amplíen y no se produzcan avances "hasta pasadas generaciones", que se prime la optimización del suministro energético frente a las energías renovables y la sostenibilidad ambiental y que desaparezcan los mecanismo de participación de la comunidad educativa, entre otras cuestiones.

"Nuestros hijos tienen derecho a una educación de calidad en aulas dignas y sanas", afirman. Y para reivindicarlo, tanto los docentes, como los alumnos y sus familiares acudirán el primer día de clase con un abanico, camiseta u otro complemento amarillo, "el color del sol con el que desde el principio se ha identificado la plataforma".

Protestas de la concertada

El Consistorio hispalense volvió a anunciar hace unos días que los expedientes para los proyectos de climatización en 21 centros de la ciudad ya están en marcha, aunque no se acometerán "en su mayoría" hasta 2020 y 2021, pero Escuelas de Calor no se fía. "Estamos satisfechos de que el problema aparezca ya en sus agendas, pero la realidad es que son solo lluvia de titulares y no se hace nada".

A las protestas por el calor en las aulas se suman las del sector de la educación concertada, que este jueves se manifestó a las puertas de la Consejería de Educación "ante el reiterado incumplimiento de las promesas electorales" y la "ausencia de negociación". Reclaman mejoras laborales para los más de 20.000 trabajadores que hay en la concertada en Andalucía, entre ellas, resolver la jubilación parcial con contrato de relevo o la deuda salarial por los complementos de antigüedad. El consejero, Javier Imbroda, ha asegurado que en octubre presentará una "hoja de ruta" para responder a sus demandas.

También se ha pronunciado el sindicato ANPE ante el inicio del curso, criticando medidas como el programa de refuerzo educativo estival, la "reforma curricular encubierta" o el "cúmulo de supresiones de unidades en los centros públicos". Exigen también la restitución de los derechos perdidos por los docentes y un impulso de la FP. Por su parte, la asociación de Escuelas Infantiles Unidas de Andalucía asegura que "muchos" centros del primer ciclo de Infantil "entrarán en quiebra económica este curso" al llevar el precio de la plaza "congelado desde 2008, sin ni siquiera aplicarse las subidas correspondientes al IPC".