La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no participará en la manifestación de la Diada de Cataluña del próximo 11 de septiembre, porque ha dicho que no se siente "representada por la convocatoria", aunque ha subrayado que "respeta" a quien quiera hacerlo.

En una entrevista en el programa de Risto Mejide en la cadena de televisión Cuatro, Colau ha dicho, "No voy a ir a la manifestación porque no me siento representada por la convocatoria, pero respeto a quien quiera manifestarse", y ha vuelto a criticar que se haya judicializado el conflicto político catalán.

La manifestación del próximo 11 de septiembre está convocada y organizada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), una entidad independentista que ha defendido la vía unilateral, a la que siempre se ha opuesto Colau, que siempre también ha dicho que ella no es independentista.

Colau tampoco participó el año pasado en la manifestación de la Diada del 11 de septiembre porque dijo que no se sentía "llamada a participar", ya que ve que es un acto "independentista" y defiende "la vía unilateral", con la que ella no está de acuerdo.

La alcaldesa de Barcelona sí participará en todos los actos oficiales que organizarán tanto el Ayuntamiento como la Generalitat, como la ofrenda al monumento de Rafael Casanova, y el consistorio colaborará para que la manifestación, que cada año congrega a cientos de miles de personas, se pueda celebrar con normalidad.