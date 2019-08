El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha insistido en su idea de que las cuotas de género "hacen un flaco favor" a las mujeres y que prefiere elegir perfiles para componer su Gobierno por la capacidad o mérito que tengan, independientemente de si son mujeres u hombres.

En declaraciones a los periodistas tras visitar el simulador de trenes de Canillejas, Aguado, al ser preguntado sobre si cree que su Gobierno debería estar compuesto de una forma más paritaria (hay 10 consejeros y 3 consejeras), ha indicado que no se trata "de un tema de hombres o mujeres sino de su capacidad para afrontar una serie de desafíos y de retos".

"Los 13 perfiles que tenemos son los mejores preparados para abordar esos cambios, tienen experiencia en áreas de gestión. Me ratifico porque es lo que pienso: no soy partidario de las cuotas que hacen flaco favor a la mujer y defiendo la profesionalidad de todas las personas que forman parte del Gobierno", ha reiterado.

Sobre esta misma cuestión y que en una entrevista con ABC afirmara que prefería no colocar a "pajines" (en alusión a Leire Pajín) o "aídos" (sobre Bibiana Aído) en el Gobierno, Aguado cree que son dos personas que "no estuvieron a la altura de sus cargos" y que él no querría eso para formar un Ejecutivo. "Quiero perfiles que sean elegidos en base al mérito y la capacidad", ha admitido.

En este punto, le ha preguntado al PSOE que se plantee qué es para ellos la igualdad, cuando fue "el único partido" que presentó a las elecciones autonómicas y municipales dos candidatos hombres. "Para mí igualdad es poner a los mejores sean hombre o mujeres", ha insistido.

Asimismo, el vicepresidente autonómico ha reconocido que hay infinidad de mujeres y hombres que tienen "una excelente preparación" pero que tanto PP como Cs han optado por esos 13 perfiles al entender que "son los mejores" sin entrar en "una guerra de sexos".

Las palabras de Aguado en esa entrevista han generado críticas por parte del portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, su homólogo en Más Madrid, Íñigo Errejón, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.

"Mujeres de relleno"

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha tachado este lunes de "circunstancial" la limitada presencia femenina en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, 3 de 13 consejeros, y ha rechazado que haya que meter "mujeres de relleno" sino a las personas más cualificadas.

"A mi me parece que cuando se selecciona unos perfiles, se selecciona a la persona que más adecuadamente podría desarrollar eso", ha asegurado Villacís en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

Así, la vicealcaldesa de la capital ha puesto como ejemplo de esta idoneidad para los puestos que en el Consistorio la proporción sea 'fifty-fifty' y ha recalcado que la Presidencia de la Comunidad de Madrid recae en una mujer, Isabel Díaz-Ayuso.

"Marta Rivera está seleccionada por ser la persona con más valor. Lo que se buscó es a la persona que mejor podía desarrollar ese puesto y la proporción podía haber sido 3-6 como 6-3", ha recalcada.

Críticas a Ciudadanos

A lo largo de este fin de semana, tras la publicación de la entrevista a Aguado, varias dirigentes mostraron su rechazo a las declaraciones del 'naranja', como la portavoz orgánica de Más Madrid en la capital, que pidió silencio al vicepresidente para que no "demuestre su machismo" o la presidenta nacional del PSOE, Cristina Narbona, que cuestionó si no había "más mujeres del PP o Cs dignas de estar en el Gobierno" y deslizó un posible "contagio del machismo de Vox".

También ha habido reproches por estas palabras del portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo, y su homólogo en Más Madrid, Íñigo Errejón.

Al respecto, Villacís ha reprochado al PSOE que fuese el único partido político que presentase a dos hombres como cabeza de lista a las elecciones Autonómicas y al Ayuntamiento de Madrid, Ángel Gabilondo y Pepu Hernández respectivamente.

"Fue el único partido político, ni siquiera Vox. A día de hoy es tan fácil se incoherente, que mejor no hubiesen señalado eso", ha remarcado la vicealcaldesa. "Las mujeres estamos copando más espacios, es una tendencia evolutiva", ha concluido Begoña Villacís.