Dirigentes de Podemos han criticado este domingo un tuit del Parlamento andaluz en el que el que recordada el "fallecimiento por fusilamiento" del Blas Infante.

"Hoy se cumplen 83 años del fallecimiento por fusilamiento de Blas Infante, reconocido por el Parlamento de Andalucía como padre de la Patria Andaluza", reza el tuit con el que el Parlamento rememoraba este sábado la figura de Blas Infante.

🗓 Hoy se cumplen 83 años del fallecimiento por fusilamiento de #BlasInfante, reconocido por el Parlamento de Andalucía como Padre de la Patria Andaluza.

➡️https://t.co/PVFe7f7LFO pic.twitter.com/rUTNexXA44 — Parlamento Andalucía (@ParlamentoAnd) August 10, 2019

El dirigente de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha replicado este domingo en su cuenta de twitter: "Fallecimiento por fusilamiento" ¿Se imaginan que una institución pública se refiriera a una víctima del terrorismo así? ¿Fallecimiento por tiro en la nuca, fallecimiento por bomba?".

“Fallecimiento por fusilamiento” ¿Se imaginan que una institución pública se refiriera a una víctima del terrorismo así? ¿Fallecimiento por tiro en la nuca, fallecimiento por bomba? https://t.co/ZxuiWy6HYf — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) August 11, 2019

A estas críticas se ha sumado la líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, quien también en su cuenta de twitter ha afirmado sobre dicha expresión: "No tenéis vergüenza. Soy parte del Parlamento cuya cuenta de twitter gestionáis y a mí no me representáis. Es un insulto a Andalucía y a las víctimas del Franquismo. Pedimos rectificación inmediata".

A-SE-SI-NA-TO por el FAS-CIS-MO, "fallecimiento por fusilamiento" es un insulto a las víctimas y a la historia de Andalucía. Una vez más. Absolutamente lamentable que sea desde la cuenta del @ParlamentoAnd, me pregunto si @CiudadanosCs le ha dejado la cuenta de twitter Vox. pic.twitter.com/4nDx6QZwAR — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) August 11, 2019

Representantes de todos los partidos con representación parlamentaria, excepto Vox, acudieron el sábado a rendir homenaje a Blas Infante a la antigua carretera de Sevilla a Carmona, donde fue fusilado hace 83 años, en un acto convocado por la Fundación Blas Infante.