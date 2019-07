El independentismo catalán se encuentra más fracturado que nunca cuando falta poco más de un mes para la celebración de la Diada, el próximo 11 de septiembre, una fecha clave que los soberanistas siempre han aprovechado para sacar músculo y hacer gala de unidad.

Este año, sin embargo, se han encendido todas las alarmas en los sectores independentistas debido a las diferencias entre ERC y JxCAT, cada vez más profundas, y a la guerra interna que vive el partido de Carles Puigdemont, así como a los últimos enfrentamientos de los republicanos con las entidades soberanistas ANC y Òmnium.

Esa división del independentismo ha puesto en peligro el éxito de la próxima Diada y es por ello que Òmnium y ANC han pedido este miércoles a los partidos soberanistas que actúen con "sentido de Estado" y que el independentismo retome "una hoja de ruta y la unidad estratégica".



"Cuando hemos trabajado unidos y conjuntamente, hemos conseguido grandes éxitos", ha señalado la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, que ha sostenido que "la unidad de la sociedad civil es la gran fortaleza" del independentismo y "un valor importantísimo que hay que preservar".

Ha llamado asimismo a conseguir que la manifestación del próximo 11 de septiembre sea un "éxito" y vuelva a mostrar que los partidarios de la secesión de Cataluña están "movilizados" para lograr su objetivo.

"Hemos vivido semanas de peleas públicas entre formaciones políticas", ha lamentado a su vez el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, que ha reclamado "consenso y unidad".

La última muestra de la fractura independentista ha sido el rechazo de dos exconsellers de ERC a participar en la manifestación de la Diada. Josep Huguet y Anna Simó han anunciado este miércoles que no asistirán a la protesta del 11 de septiembre organizada por la ANC porque consideran que es una protesta "anti ERC".

"No iré a una manifestación que por primera vez una panda de exaltados quiere convertir en un aquelarre purificador contra los traidores. O bien antes del 11 esta música antipartidos y, especialmente, anti ERC para, o hasta luego. Y llevo manifestándome desde los inicios de los 70", ha escrito Huguet en su cuenta de Twitter.

Simó, procesada como miembro de la Mesa del Parlament en la causa del 1-O, ha recogido el apunte de Huguet y ha añadido: "He tomado la misma decisión después de más de 30 años".

Detrás de estos anuncios de los exconsellers de ERC se encuentran las últimas acciones promovidas por la ANC contra los partidos soberanistas. Hace unos días, esta entidad organizó escraches frente a las sedes de ERC y JxCAT para protestar por los pactos de estos dos partidos con los socialistas.

El propio Gabriel Rufián, portavoz de los republicanos en el Congreso, ha sufrido en sus carnes escraches por apoyar la investidura de Pedro Sánchez.

En otro mensaje de Twitter, Huguet hace referencia a esos escraches sufridos por su partido, que califica como "acciones sectarias promovidas por parte de la cúpula de la ANC".

