La portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha votado este martes en contra de la investidura del candidato Pedro Sánchez para sorpresa de los presentes en el Hemiciclo.

La diputada emitió su voto el lunes por la noche de forma telemática debido a su avanzado estado de gestación y no ha llegado a tiempo para el cambio de opinión de su grupo, que a última hora ha decidido abstenerse como gesto hacia el PSOE, con el que sigue negociando un acuerdo a pesar de la tensa sesión que se vivió durante la primera jornada del debate parlamentario. "Esta mañana estábamos en el 'no'", ha confirmado después Ione Belarra.

El voto negativo de Montero, no obstante, no ha decantado ningún resultado, ya que estaba previsto que Sánchez no fuera a obtener en esta primera tanda la mayoría absoluta requerida (176 votos), como así ha sucedido. Finalmente, solo le han apoyado su grupo, el PSOE (123 escaños), y el PRC (1). 170 diputados han rechazado su elección -los de ERC incluidos- y ha habido 52 abstenciones.

El voto telemático está permitido en los casos de maternidad, paternidad o enfermedad grave; Montero lo pidió hace unos días, ya que está embarazada de ocho meses. No se autoriza "para más tarde de una hora antes a la prevista para el inicio de la votación presencial en el Pleno de la Cámara", según una resolución del Congreso aprobada en 2012. Montero votó a última hora del lunes, según fuentes parlamentarias.

Para votar de esta forma, el diputado o diputada accede a la intranet del Congreso con una contraseña y se identifica con un "certificado de firma digital". Antes de la votación presencial, la Presidencia del Congreso le llama por teléfono para comprobar si ha votado y qué ha votado. Es la Mesa la que determina "los momentos de inicio y de finalización del tiempo de emisión del voto".