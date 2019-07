El Pleno de investidura de la Comunidad de Madrid se celebrará sin candidato, después de que haya fracasado la reunión a tres de PP, Ciudadanos y Vox para facilitar la formación del Gobierno autonómico. El líder del partido naranja en la región, Ignacio Aguado, ha explicado que no ha sido capaz de convencer a su homóloga de Vox, Rocío Monasterio, de que no bloquee el nombramiento de un presidente y no descarta volver a elecciones.

"Lamentablemente, he de comunicarles que no he sido capaz de convencer a la señora Monasterio de que no bloqueara la investidura de Ayuso. Por lo tanto, les anuncio que no habrá candidato que se presente a la investidura y mañana será un pleno instrumental para poner en marcha el reloj de la convocatoria electoral", ha sentenciado el líder naranja en Madrid.