La falta de confianza mutua y la exigencia de lealtad entre Compromís y el PSPV-PSOE ha enturbiado aún más el proceso de negociación entre ambas formaciones para pactar un Gobierno local de coalición.

Las palabras han subido de tono y, aunque desde los dos partidos se esfuerzan en dejar claro que no rompen el diálogo y que quieren alcanzar un acuerdo para conformar un Ejecutivo conjunto, lo cierto es que la negociación ha quedado este martes en suspenso, sin fechas fijadas para las próximas reuniones.

El trasfondo de este malestar está en la aprobación, en la última Junta de Gobierno, de un incremento retributivo para los asesores de los grupos, del 2,5%. Los nombramientos beneficiaron tanto al Gabinete de Alcaldía como a Compromís, PSPV y Ciudadanos. El PP prefirió quedar, de momento, al margen, y Vox, como partido nuevo, no tenía personal al que renovar.

No obstante, desde un primer momento ha habido falta de sintonía entre ambos partidos, tanto en la estructura del futuro Gobierno como en el peso de cada formación y en el asunto de la vicealcaldía. Compromís entiende que los resultados electorales "no se pueden cambiar en despachos", mientras los socialistas piden humildad, al entender que no se puede gobernar la ciudad únicamente con 10 concejales (los del grupo de Ribó) sobre un total de 33.

La portavoz socialista, Sandra Gómez, ha estallado este martes en una rueda de prensa, en la que ha acusado al alcalde, Joan Ribó, de reunirse hasta en dos ocasiones con la portavoz del PP, María José Catalá, para pactar estas subidas, algo que ambos han desmentido. Gómez ha hablado de "un doble juego que no ayuda a construir la lealtad" que exige a la coalición valencianista para volver a la mesa de negociación y que, afirma, sí ha ejercido su partido. "Queremos manifestar nuestra decepción y sentimiento de engaño", ha añadido.

También ha denunciado que están "cansados y hastiados" del "espectáculo público" que supone ver en la prensa propuestas que no se les hacen en privado, lo que ha provocado "un deterioro" de las relaciones. "Compromís tiene que decidir si quiere un Gobierno conjunto o va a ir en solitario", ha dicho. No obstante, ha insistido en que "en ningún momento vamos a desistir" en el intento de conformar ese ejecutivo.

Poco antes de estas manifestaciones, Ribó había advertido que "para avanzar en negociaciones es imprescindible no introducir noticias falsas", en alusión a su supuesto pacto con el PP, y ha pedido "un mínimo de lealtad, así no se avanza".

Compromís espera que el PSPV "quiera retomar las reuniones en los próximos días», para las que todavía no hay fechas, y ha manifestado que los resultados electorales "se tienen que respetar". Ha defendido que, durante la negociación, "no han parado de hacer ofrecimientos que siempre se han visto truncados por la exigencia de una vicealcaldía" para Gómez.

Catalá (PP) carga contra el PSPV

La portavoz del PP en el Ayuntamiento, María José Catalá, ha afirmado que no sabe si el PSPV "no se entera, no se quiere enterar o está en un momento de histeria y nerviosismo" y ha subrayado que, "evidentemente", su partido no tiene "nada que negociar" con Compromís.

Catalá ha dicho que si PSPV y Ciudadanos "son coherentes y piden por escrito que a su personal eventual se le retire esa actualización salarial del IPC, voy a apoyarlos". "Espero que lo hagan, por coherencia", ha resaltado, para añadir: "Esto parece un patio de niños".