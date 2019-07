Los primeros viajeros que han hecho uso de los autobuses lanzadera que conectan las nueve estaciones de metro afectadas por el corte en la L1 desde el pasado 29 de junio, y que se alargará hasta el próximo 30 de agosto, han mostrado su sorpresa y enfado por la discontinuidad del bus en Sant Andreu y por las aglomeraciones que se produjeron el pasado lunes, el primer día laborable sin servicio de metro en el tramo comprendido entre Clot y Fondo, en puntos como Onze de Setembre, Fabra i Puig y Clot.

Muchos usuarios consideran que el transporte alternativo habilitado por Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) es claramente insuficiente para absorver la alta demanda de pasajeros del mes de julio, unas 90.000 personas al día.

El autobús especial cubre dos rutas en lugar de una: Clot-Fabra y Puig y Onze de Setembre-Fondo. En consecuencia, el servicio queda partido y sin continuidad en Sant Andreu, concretamente, entre Onze de Setembre y Fabra i Puig. Se ha de realizar en otros autobuses de línea regular, a pie o utilizando la L9/L10 del metro, que conecta con La Sagrera.

A las primeras quejas de los usuarios se ha sumado la sección sindical de la UGT TMB-Bus, que en un comunicado emitido este martes ha lamentado que "la dirección de Autobusos de Barcelona no haya hecho caso a sus indicaciones" y que en solo un día "se haya hecho visible, tal como habían denunciado, que las personas con movilidad reducida no podrán contar con un servicio sustitutivo del metro óptimo porque las marquesinas donde se efectúan las paradas no están adaptadas".

Igualmente, la sección sindical de UGT ha afirmado que ha quedado en evidencia que "la mejor opción para cubrir el tramo afectado por las obras era habilitar una única línea de bus lanzadera y no dos líneas separadas por un trayecto de 15 minutos a pie".

Avería en el aire acondicionado de algunos buses

Añade el sindicato que esta situación de precariedad se está agravando debido a un problema con el aire acondicionado en los autobuses que provoca que "dejen de salir diariamente entre 80 y 100 vehículos de las cocheras". De momento, la empresa externa contractada para solventar la avería no la ha solucionado, indica UGT.