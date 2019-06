Los Bomberos de Barcelona han desalojado la tarde de este viernes la estación de Metro de Diagonal, líneas 3 y 5, por la presencia de humo provocado por un incendio en un pozo de ventilación en el que había hojas, y que ya se ha extinguido.

Según han informado los Bomberos en un tuit, no hay heridos, aunque los trenes que circulan por las líneas 3 y 5 no se detienen en la estación afectada, y también se han practicado desvíos del tráfico en superficie.

