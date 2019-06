El nuevo presidente mundial de la asociación Wan-Ifra, Fernando de Yarza, destacó este jueves la relevancia de que España haya sido el país elegido para celebrar el 72º Congreso Mundial de Periódicos, que se celebrará en junio de 2020.

"Llega a España en un momento decisivo para el periodismo de calidad, dado que se están redefiniendo los modelos de futuro de un periodismo sostenible", afirmó. De Yarza, presidente de 20minutos y de Henneo, sustituye desde el pasado domingo a Michael Golden, vicepresidente del New York Times, como máximo representante a nivel mundial de todos los editores de prensa.

El congreso, que se celebrará en Zaragoza, reunirá a mil profesionales de los medios de comunicación de todo el mundo y en él se debatirán, entre otros asuntos, las líneas que tomará el periodismo en los próximos años "para garantizar la calidad". "Hemos visto cómo la irrupción de los populismos en todo el mundo ha puesto en tela de juicio su viabilidad; el congreso que se celebre en España en 2020 puede ser esa gran conversación del mundo para definir el modelo del futuro", trasladó.

De Yarza expresó además —tras una reunión que celebró este jueves con el presidente de Aragón, Javier Lambán— su agradecimiento por el "apoyo recibido desde las distintas instituciones para hacer realidad la celebración del Congreso Mundial de Periódicos" en España. En este sentido, Zaragoza se disputaba con Dubai ser sede de este encuentro y, en el congreso que terminó este domingo en Glasgow, los miembros de Wan-Ifra optaron por la ciudad aragonesa.

"Tanto sus majestades los reyes como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no dudaron en apoyar la candidatura y ese apoyo ha sido fundamental para que España se convierta en el epicentro del periodismo de calidad el año que viene", explicó.

"Las grandes figuras del periodismo mundial"

El nuevo presidente de Wan-Ifra explicó que en el congreso recién celebrado en la ciudad escocesa de Glasgow "ha habido casi un millar de personas de grandes medios de comunicación. Cuando me presenté, ya adjudicada a España la sede del encuentro de 2020, en la mesa principal estaba el presidente de la BBC, de 'The New York Times', del 'Washington Post', del 'Wall Street Journal', del 'Frankfurter Allgemeine'".

"En el que se celebrará dentro de un año en España encontraremos debatiendo a las grandes figuras del periodismo mundial el modelo de futuro de algo tan importante para las democracias libres como su modelo de medios de comunicación y libertad de prensa", destacó.

De Yarza explicó, tras asumir la presidencia mundial de los editores de prensa recogiendo el testigo vicepresidente de 'The New York Times', que "no es un reconocimiento no personal sino que es extensible a todos los que formamos HENNEO". "Será un viaje de dos años que me va a llevar por Japón, por Singapur, por América del Sur, por Estados Unidos. Y en este periplo voy a llevar el nombre de España por todo el mundo con orgullo, con humildad y con determinación", resaltó.

"Desgraciadamente vivimos tiempos donde la libertad de prensa está amenazada"

La WAN-IFRA, organismo surgido en 1948, es "el más prestigioso y el único a nivel mundial, y la gran agencia de 'rating' de la salud periodística de los distintos países", señaló De Yarza. "Las primeras resoluciones que tomamos durante el congreso de Glasgow fueron condenar la falta de libertad de prensa que hay en Venezuela y denunciar la situación de Brasil, donde el presidente Bolsonaro realiza un ataque sistemático al periodismo libre y a la libertad de prensa. Desgraciadamente vivimos tiempos donde la libertad de prensa está amenazada y no en Yemen o en Nigeria, sino en primeras economías; hemos visto al presidente Trump atacar sistemáticamente a los medios de comunicación y el papel de la asociación se hace más importante en este contexto".

El Congreso Mundial de Periódicos, que tendrá lugar en junio de 2020, reunirá hasta 40 conferencias con profesionales de todo el mundo y a la presente edición, que concluyó el pasado lunes en Glasgow, han asistido más de un millar de congresistas de 65 países. Además, en Zaragoza tendrá lugar el 26ª Foro Mundial de Editores y la 4ª Cumbre de Mujeres y Medios.

También se hará entrega del destacado premio Pluma de Oro de la Libertad, que reconoce la acción sobresaliente, por escrito o de hecho, de un individuo, grupo o institución en favor de la libertad de prensa. En el encuentro que acaba de concluir en Glasgow fue galardonado, a título póstumo, el periodista saudí Jamal Khashoggi, asesinado el 2 de octubre de 2018 en el consulado de Arabia Saudí en Turquía.

La WAN-IFRA reúne más de 18.000 publicaciones periodísticas de 120 países. Su misión, desde su fundación en 1948, es la de fomentar la cooperación empresarial internacional entre los editores, compartir las mejores prácticas tanto en negocios como en tecnología, y proteger los derechos de los periodistas de todo el mundo. Funciona como un centro de conocimiento y es una herramienta global líder para editores, directores de tecnología, ejecutivos de negocios digitales, asociaciones de editores de noticias, proveedores de tecnología, de servicios y centros de investigación.