La dirección de Vox ha acordado exigir al PP y a Ciudadanos formar parte de los gobiernos autonómicos y municipales que se pacten tras las elecciones locales del pasado 26 de mayo.

En un documento recogido por Europa Press, el Comité Ejecutivo Nacional de Vox no sólo exige sentarse a la mesa con el PP y también con Ciudadanos, sino que además añade ahora la condición de formar parte de los gobiernos municipales y autonómicas que se acuerden.

La formación que lidera Santiago Abascal ha acordado además nombrar un equipo negociador que estará encabezado por el portavoz del grupo parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros. Éste ha explicado ante los medios en el Congreso que su partido está "preparado para entrar en el Gobierno de la Comunidad de Madrid" y puesto la lídea roja para dar su apoyo en los distintos territorios.

Sobre el requisito de entrar en gobiernos, Espinosa de los Monteros ha asegurado que estudiarán "caso a caso" la situación en cada territorio donde sus escaños son necesarios dado que su representación no es igual de relevante en cada Comunidad o Ayuntamiento. En la Comunidad de Madrid, donde su partido ha reunido 12 diputados autonómicos, considera que su representación es significativa como para entrar en el Gobierno. No obstante, esa no será una línea roja como sí lo será el diálogo con PP y Ciudadanos. "La línea roja está en que se sienten a negociar", ha incidido.

Vox es una de las fuerzas determinantes para la formación de gobiernos en las comunidades de Madrid, Murcia, Castilla y León y Aragón, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y en varias capitales de provincia, como Madrid, León, Santander, Burgos, Zaragoza, Cáceres, Badajoz, Madrid, Zaragoza, Alicante y Córdoba.

Abiertos a apoyar gobiernos autonómicos sin entrar en ellos

Esta condición indispensable fue acordada por el Comité Ejecutivo Nacional, el máximo órgano de decisión de Vox, que se reunió en la tarde del pasado jueves para tomar decisiones sobre los contactos y negociaciones con otras formaciones políticas para la constitución de los ayuntamientos y gobiernos regionales. No descartan, en lugares donde son necesarios para formar gobierno pero su representación es mínima, apoyar un ejecutivo sin formar parte de él, como hicieran en Andalucía. No obstante, tendrán que estudiar "caso a caso".

Iván Espinosa de los Monteros, que encabezará el comité negociador, estará acompañado en dicho órgano por Macarana Olona, Pedro Fernández, Enrique Cabanas y Víctor González.