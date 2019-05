Tres días después de las elecciones municipales, autonómicas y europeas del 26-M, el Gobierno ha reconocido errores en la difusión de los resultados provisionales. Ha apuntado a la empresa adjudicataria, Scytl, que ha volcado en la web de Interior solo una parte de los votos, los que han servido a cada partido para obtener concejales, y no todos los votos emitidos.

Este error ha provocado que se presenten discrepancias entre la suma total de votos y lo que parece reflejado en la web, lo que ha causado que salten las alarmas en el ministerio. Varios partidos, tras cotejar los números con sus propias actas de escrutinio, han presentado recursos e incluso han pedido que se les adjudiquen más concejales de los que les habían asignado en un principio.

Interior ya trabaja para subsanar el error y que aparezcan los resultados completos. Sin embargo, fuentes de Moncloa han resaltado a 20minutos.es que no se espera que haya grandes cambios en el reparto de concejales, En general, los resultados reflejados en el recuento provisional (este miércoles las juntas comienzan con los recuentos oficiales y definitivos) no cambiarán.

Las siguientes son las claves de la polémica:

¿Quién hizo el recuento provisional?

El pasado enero se anunció que la unión temporal de empresas formada por Scytl y Vector resultó adjudicataria del contrato del Ministerio de Interior para llevar a cabo el escrutinio provisional de las elecciones del 26-M y su difusión en la página web del mismo ministerio.

No es la primera vez que Scytl se encargaba de este tipo de tareas, ya lo había hecho en las generales de 2015. Sin embargo, este año no fue la única: Indra, la otra gran empresa del sector, ganó el concurso para las generales del 28-A.

¿Dónde ha estado el error?

Según han explicado fuentes de Moncloa a 20minutos.es, el error ha estado en el criterio que ha seguido la empresa a la hora de volcar los resultados provisionales en la web.

A la hora de difundir los resultados provisionales, se ha sumado a cada partido solamente los votos que han sido necesarios para lograr concejalías. Sin embargo, los sufragios restantes, que no han sido determinantes para adjudicar concejales, no han sido incluidos en ese volcado. "Ello no quiere decir que no hayan sido escrutados, sino que no aparecen reflejados en ningún sitio de la web", señalan.

Esto es lo que está causando disparidades entre el total de votos emitidos y la suma de los votos reflejados para cada partido. Es el criterio de publicación de votos que ha aplicado Scytl, reflejando sólo los útiles e ignorando los que no han servido para lograr escaños.

Ello provoca que no cuadren las cuentas entre el voto emitido y escrutado, con el que se refleja finalmente en la pagina web del Ministerio de Interior.

¿Cuáles son las quejas de los partidos?

Varios partidos han presentado recursos ante las juntas electorales en base a estas disparidades.

La Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE) pedirá a la Junta Electoral de Ibiza y Formentera que revise el recuento de votos de once mesas electorales donde, según los socialistas, "podría haber un error". La senadora socialista Patricia Abascal ha dicho a la agencia EFE que la formación ha detectado que en once mesas electorales de Ibiza, que cuenta con cerca de 50.000 habitantes. Son un millar de votos los que no coinciden entre la plantilla del escrutinio con el volcado de datos que hizo el Ministerio del Interior. El partido esperaba que el recurso prosperara en detrimiento del PP.

El PSOE también anunció este martes su recurso ante la Junta Electoral un supuesto error en el recuento de los votos en el Ayuntamiento de León, que supondría, de acuerdo con la formación, que Vox perdería los dos concejales que obtuvo, que irían a los socialistas y a la Unión del Pueblo Leonés (UPL). Se hallaron errores en 12 mesas electorales de León capital a la hora de volcar los datos del recuento, que romperían el empate de nueve concejales obtenidos por el PP y el PSOE en ese ayuntamiento. Según los cálculos del PSOE, alrededor de 1.200 votos que les correspondían fueron a parar a Vox.

La CUP por su parte denunció que "un error del Ministerio del Interior" le "restó 56.056 votos" de su cómputo global en los comicios municipales. En un comunicado difundido por EFE ha señalado que al filo de la medianoche Interior publicó los resultados totales de la coalición CUP-AMunt, con un total de 121.274 votos, una cifra "errónea, ya que, a partir de un segundo recuento que ha hecho la formación a través de los datos desglosados por municipios del mismo Ministerio", ese número asciende hasta los 177.330 votos.

¿Cómo es el escrutinio oficial?

Tras las elecciones, las juntas electorales tienen desde este miércoles y hasta el próximo sábado para proceder al escrutinio oficial de los votos, incluyendo ya el voto de los residentes ausentes (CERA) llegado desde el extranjero, informa Europa Press.

Durante este escrutinio, la junta electoral provincial no puede anular ningún acta ni voto, debiéndose limitar a verificar sin discusión alguna el recuento y la suma de los votos admitidos por las mesas, limitándose a subsanar los meros errores materiales o de hecho y los aritméticos. Lo que sí puede hacer es declarar válidos los votos indebidamente anulados por las mesas electorales.

Concluido el escrutinio, los representantes de las candidaturas pueden presentar reclamaciones ante esa misma junta electoral. Las reclamaciones sólo pueden referirse a las incidencias que hubieran sido recogidas en el acta de sesión de las mesas o se indiquen en el acta de sesión del escrutinio de la junta electoral.

Una vez resueltos todos los recursos, en último término en la Junta Electoral Central, o transcurrido el plazo para su presentación sin que se haya presentado ninguno, se efectúa la proclamación de los candidatos que han resultados electos.

¿Pueden cambiar los resultados?

Fuentes de Moncloa destacan que el escrutinio y adjudicación de concejales provisional es generalmente correcto y coincide con el definitivo, aunque siempre hay incidencias que tienen que verificar las juntas.

A raíz de los recursos presentados por las discrepancias, varios partidos esperan que haya modificaciones en el reparto de concejalías y eventualmente cambien el signo de las alcaldías. Sin embargo, las mismas fuentes apuntan que los resultados provisionales en general se mantendrán en el recuento definitivo, ya que las discrepancias han surgido por la omisión de una parte de los votos en la web.

Scytl ha preparado ya una nueva y correcta versión de la presentación de los resultados que resolvería las discrepancias. Previsiblemente estará disponible en la web de Interior a lo largo de este miércoles.