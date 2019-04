El segundo grupo de la oposición en la Asamblea de Ceuta, Caballas, ha presentado este miércoles ante el juzgado de guardia de la ciudad autónoma una demanda de conciliación, para intentar procesar por un presunto delito de calumnias e injurias al secretario general de Vox en la ciudad autónoma, Carlos Verdejo.

Caballas reclama al dirigente de Vox que "rectifique" un tuit del pasado sábado en el que acusaba a la formación localista de ser "cómplice" del extremismo islamista de la ciudad. La publicación incluye un emoticono de un artefacto explosivo.

Si Verdejo no rectifica, se presentará contra él una querella criminal.

Flaco favor hace el investigado Alí mirando a otro lado frente al extremismo islamista de la ciudad.🚫



Sí Mohamed, hay salas de rezo ilegales a las que acuden quienes después son detenidos en operaciones contra el yihadismo.👮



Caballas, sois cómplices.💣https://t.co/6hjp0u35Yv — Carlos Verdejo🇪🇸🏀 (@VerdejoCeuta) April 20, 2019

El portavoz de Caballas, Mohamed Ali, ha explicado en rueda de prensa que su intención con esta iniciativa judicial es "decir basta para combatir el odio, la intolerancia y la obsesión de Vox con los musulmanes, intolerable en un Estado democrático". Según el diputado autonómico, los de Santiago Abascal plantean en la ciudad autónoma "un ataque frontal a la convivencia".

"Nuestro objetivo número uno va a ser combatir a quienes pongan en juego la convivencia en Ceuta al hablar de la necesidad de usar gas pimienta en la barriada del Príncipe, de cerrar mezquitas o de denunciar supuestas complicidades con el terrorismo", ha avanzado Ali, que ha pedido a "todos los partidos" que se manifiesten "contra esta ristra de manifestaciones de odio e intolerancia que pone en jaque la convivencia".

Caballas rechaza el "fascismo puro" de Vox

Su portavoz adjunto, Juan Luis Aróstegui, ha arremetido contra el "fascismo puro" de Vox, un partido que a su juicio "ya está tocando los cojones más de la cuenta".

"Cada vez da una vuelta de tuerca más y está empezando a cansar, porque además lo hace forma cobarde y sibilina, con mensajes ambiguos que le sirven para incitar a su electorado y para después poder dar marcha atrás y alegar que no se les entiende bien", ha reprochado a sus líderes.

"El fascismo puro de Vox es inasumible en esta ciudad, salvo que queramos ir a una batalla campal que nosotros vamos a intentar evitar. No tiene cabida en la Ceuta democrática de la convivencia y no vale guiñarle el ojo ni lo que hace el PP, decir una cosa por la mañana y otra por la tarde no vaya a ser una muleta necesaria para gobernar después de las elecciones", ha advertido Aróstegui.

"El tono y el contexto en el que se producen las manifestaciones, tras proponer un candidato de Vox el cierre de mezquitas en la ciudad, justifica que solo puedan emitirse y, en su caso, percibirse con ánimo difamatorio; ya que en su contenido en nada se alude al ejercicio de la sana crítica política, sino a la clara y directa imputación de aquiescencia con el 'extremismo islamista' y, al final, lisa y llanamente a la imputación de un delito de 'yihadismo' en grado de complicidad", detalla.