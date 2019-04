Juana y Valeria, las mujeres a las que Pedro Sánchez aludía constantemente en la campaña electoral de 2015, no tienen ahora un nombre concreto

y en lugar de limpiar habitaciones en un hotel o trabajar en un comercio, son ahora una sola mujer de 52 años, en el paro y de Canarias, que gracias al Gobierno socialista puede cobrar un subsido de desempleo (1:30:31).

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE está empleando en esta campaña una técnica que ya utilizó en 2015, antes de las elecciones de diciembre de ese año. Como entonces, en sus mítines suele hablar de una persona, una mujer, con unas circunstancias que le dan pie para hablar de un compromiso electoral concreto o, en este caso, para recordar alguna medida que ha tomado su Ejecutivo.

En la campaña de 2015, Sánchez empezó aludiendo repetidamente a Juana, una mujer que había conocido en un mitin determinado que se dedicaba a limpiar, según las versiones, aulas en un colegio privado o como trabajadora de un hotel. Entonces, Podemos y el PSOE se hicieron eco de las reivindicaciones laborales de las camareras de hotel, las llamadas kellys, se escuchaban muy alto, hasta el punto de que Mariano Rajoy terminó recibiéndolas en La Moncloa un mes antes de la moción de censura.

En 2015, después de Juana, llegó Valeria, una mujer de 35 años dependiente de un comercio y residente desde el modesto barrio de Nou Barris en Barcelona hasta Extremadura. Debido a la reforma laboral del PP, tenía dos contratos por cuatro horas cada uno. Según explicaba entonces en los mítines, Sánchez no la conocía a ella personalmente, sino a su madre, que se le había acercado en distintos puntos de la geografía española para explicarle la situación de su hija.

Heroína sin nombre

La sucesión de Juana, Valeria y una tercera mujer, Verónica, en la campaña del PSOE de 2015 provocó las bromas en medios de comunicación y redes sociales y quizá por eso ahora, Sánchez ha decidido mantener la estrategia, pero evitando ponerle un nombre a su heroína.

Ahora, la mujer a la que alude en mítines desde Galicia a Badajoz es canaria y tiene 52 años. Ha hablado con ella porque se le ha acercado para darle las gracias por haber reestablecido el subsidio de desempleo para parados de larga duración y haberlo adelantado de los 55 a los 52 años, de manera que ella pueda beneficiarse de él.

Este miércoles, en Badajoz, la existencia de esta mujer canaria volvió a salir a relucir como lo típico que ocurre en una campaña, "se acercan muchos compañeros y compañeras y te cuentan cuál es su realidad", ha explicado Sánchez.

"El otro día, se me acercó en Canarias una compañera y me decía, 'Pedro, te agradezco mucho haber recuperado el subsidio de desempleo de los 52 años, porque eso es lo que me permite, no arreglarme mi vida, pero al menos vivir dignamente hasta que encuentre un puesto de trabajo'", ha relatado.