El líder de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado que una de las propuestas en las que trabaja su formación es la vuelta de un servicio militar obligatorio. Abascal ha asegurado que está por definir si se trataría de un servicio militar y social y si la duración sería uno, tres o seis meses, aunque sí sería obligatorio para los jóvenes.

"En esta sociedad solo se habla de derechos, pero hay que hablar también de deberes", ha defendido sin precisar más cuestiones "técnicas".

En una entrevista con Susana Griso en Antena 3, Abascal ha dicho que no es partidario de "obligar", pero sí recomendaría cantar el himno en las escuelas. Y mientras no tenga letra el himno de España, ha sugerido que se cante 'El novio de la Muerte', el himno de la legión, que ha considerado una "canción de amor".

Abascal ha defendido la eliminación de los fueros del País Vasco, así como la ilegalización de las formaciones independentistas y la aplicación de un 155 permanente en Cataluña.

"La independencia de Cataluña no va a ocurrir", ha dicho tajante. "Hay que supender la autonomía, aplicar el 155 y poner encima de la mesa la ilegalización de los independistas, porque hay ideas que no se pueden defender". Preguntado si eso no es anticonstitucional, Abascal ha contestado que precisamente por eso hay que cambiar la Constitución. "Queremos grandes reformas legales que permitan ilegalizar a partidos que se han convertido en organizaciones criminales. No es que haya individuos en esos partidos que hayan delinquido, es que estructuralmente han conspirado para la secesión".

(Más información en breve)