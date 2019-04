La lluvia, granizo y rachas de viento que afectaron este jueves a casi toda España impidieron la salida de varias procesiones. Este Viernes Santo, las previsiones de lluvia continúan en gran parte del país como en Murcia, donde ha sido cancelada la procesión de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

CUENCA



Las previsiones meteorológicas han obligado a suspender la procesión "Camino del Calvario", también conocida como de las Turbas, la más emblemática de la semana Santa de Cuenca.

En aplicación del protocolo de lluvia, que obliga a suspender la procesión si la previsión es de más de un 80% de probabilidad de lluvia durante el recorrido, a las 5:07 horas de esta madrugada, el presidente ejecutivo del desfile, Salvador Muñoz, ha comunicado la decisión que han tomado de común acuerdo las tres hermandades que conforman "Camino del Calvario".

En declaraciones a Efe, Muñoz ha lamentado la decisión que se han visto obligados a tomar, dado que a la hora de salida de la procesión no estaba lloviendo, pero ha recordado que todas las previsiones apuntan a precipitaciones a partir de las 7 de la mañana y "de manera creciente".

La decisión se ha comunicado a todo el dispositivo de seguridad y también al Grupo Turbas, cuyos integrantes estaban a las puertas de la iglesia de El Salvador, con sus tambores y clarines, esperando al paso del "Jesús de las Seis", el que abre esta emblemática procesión.

Es el segundo año consecutivo que el desfile se ve perjudicado por la meteorología, ya que también en 2018 se vio obligado a modificar su recorrido y acortar la procesión a causa de la lluvia.

Este año había más de 2.400 turbos acreditados para participar en el desfile, precediendo al Jesús con los tambores con los que recrean el escarnio al que fue sometido en su camino hacia la cruz, dentro de una procesión que cumplió 400 años en 2016.

MURCIA

La lluvia finalmente no ha respetado este Viernes Santo la procesión de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Murcia, conocida popularmente como la procesión de los 'Salzillos', y ha obligado a la Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno a suspenderla, según anunciaba a primera hora de la mañana en su cuenta oficial de twitter.

Sin embargo, aunque se ha suspendido la procesión, los estantes de una de las procesiones más importantes de la Región están en sus puestos.

Asimismo, ha pedido a la sociedad que no deje de visitarlos y celebra que esté lloviendo, por cuando entiende que el agua "es un bien necesario es la Región". "Por la lluvia no podremos salir, pero no dejéis de visitarnos. Desde las 9.00 estará abierta la iglesia de Jesús para poder ver nuestros tronos", informa.

Anuncia la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Murcia que el 10 de abril del próximo año volverán a salir a la calle.