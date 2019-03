Semana importante por todo lo que conlleva. La movilización del 8-M está prevista como uno de los hitos del año, y esta vez se celebra en un contexto de precampaña electoral que los partidos han aprovechado para programar diferentes actos. Es el caso del PP. Este jueves Pablo Casado presentó, rodeado de candidatas y cargos de la formación, un paquete de medidas dedicadas a la igualdad y a la familia.

Desde Génova insisten en la necesidad un pacto para acabar con la brecha salarial, pero recalcó la necesidad de conseguir avances también en materia de pensiones. "Lo que hacemos no son promesas vacías", continuó Casado, asegurando que trabajará también para ayudar a las mujeres viudas y para las madres. Eso sí, no se quedó en la parte económica. Valoró, por otro lado, los "avances en materia social" que se dieron, según él, durante los gobiernos de Aznar y Rajoy.

"No hay que victimizar a las mujeres, lo que hay que hacer es tomar medidas contra los delincuentes", sentenció Casado, otorgando a su partido el Pacto de Estado de violencia de género. En este sentido, afeó el "paternalismo" de la izquierda. "Hay que seguir contra la lacra social de la violencia de género, que es compatible con combatir la violencia doméstica o intrafamiliar, que no es lo mismo", continuó, y avisó de que no a tolerar "ni una manipulación más". Sobre ello, enarboló la necesidad de incluir nuevos supuestos para la prisión permanente revisable, entre ellos el secuestro antes de asesinato.

Después de confirmar que no acudirán a la marcha del viernes, los populares reivindicaron los avances logrados con sus medidas enfocadas a la mujer. "No hablamos por ti, hacemos para ti", rezaba el lema presentada en lo alto de la calle Génova, con una de las mejores vistas de Madrid.

Casado quiso dejar claro que llegó a la presidencia del PP "gracias a muchas mujeres", y la historia de esta fuerza política está unida "al trabajo de las mujeres". Respecto a la ausencia del partido en la marcha, expresó que no pueden compartir un manifiesto "inadmisible" que "habla de comunismo y capitalismo".

Nombró a Soledad Becerril, Luisa Fernanda Rudi o Esperanza Aguirre para reforzar el "compromiso" con la igualdad. "Más del 44% de nuestros candidatos son mujeres, y lo son por valía", sostuvo alejándose del argumento de las cuotas. "No queremos colectivizar a las mujeres, sino que queremos hacer para todas las mujeres en España, porque las cifras nos avalan", resaltó el líder conservador.

Isabel Díaz Ayuso, aspirante a presidir la Comunidad de Madrid incluyó a los hombres "en la celebración" del 8-M. "El discurso que divide a hombres y mujeres es cada vez más fuerte", siguió. "Ese discurso defiende una mujer que no es real: yo no quiero una mujer asustadiza o dependiente, defiendo a las personas", terminó. Pidió, eso sí, "herramientas" para llegar "tan lejos como queramos". Ayuso fue rotunda: "Yo combato el machismo, pero no a los hombres".

Las candidatas pidieron que nadie les den "lecciones" desde otros partidos, y reivindicaron la "conciliación" y los "valores" para defender los derechos de las mujeres. En este sentido, enfocaron también su mensaje en la educación porque "se necesitan mujeres en el futuro".

"El PP siempre ha defendido un feminismo integrador, los logros no deben ser apropiados por ningún partido o por una ideología", expresó la candidata a la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig. "Encabezamos un feminismo integrador", dijo, para añadir que su partido busca esa igualdad "desde la creación de empleo".