El juez que ha dictado el auto de suspensión cautelar de la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos es José Yusti Basterrache. El magistrado es el mismo que en 2007 redactó un artículo titulado 'Gobierno y armada española en la monarquía absoluta' en el que acusaba al entonces presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de revivir "con oscuras intenciones todos los hechos y situaciones que llevaron a nuestra patria a aquellos momentos difíciles", en relación a la ley de Memoria Histórica.

"De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno", así comenzaba aquel artículo sobre la memoria histórica. "La verdad es que no sé muy bien si toda esta cuestión de la memoria histórica es una gran maldad de Zapatero y el social-nacionalismo o es una maniobra de gran habilidad", agrega en las conclusiones. En ellas asegura no saber si la voluntad de los impulsores es "ganar la guerra con efecto retroactivo. Es deecir que los que la ganaron, sus descendientes o los que sin serlo puedan comprender la situación terrible que llvó a aquella situación, no puedan manifestar sus ideas".



Es también el mismo juez que en 2017 prohibió un acto previsto a favor del referéndum soberanista del 1-O en el Matadero, un lugar municipal de Madrid, y planteó que la libertad de expresión se puede ejercer en cines, teatros o en la calle y plazas, pero no en un espacio cedido por el Ayuntamiento.

El Ejecutivo ha lamentado el "obstruccionismo" que el entorno de Franco está practicando desde el anuncio del Gobierno para evitar la exhumación, en referencia al auto de Yusty Basterrache. El Gobierno ha admitido que puede retrasarse, de nuevo, la exhumación.

Por su parte, la vicesecretaria de Comunicación del PP, Marta González, ha consdierado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha actuado "con mucha imprevisión". En declaraciones en los pasillos del Congreso, González ha dicho que "sorprende" que haya "aparecido un nuevo tropiezo" en la tramitación de este proceso para exhumar los restos de Franco y ha añadido que "da la sensación de que el Gobierno ha actuado con mucha imprevisión".