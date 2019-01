Los padres de la joven profesora Laura Luelmo, asesinada y agredida sexualmente en El Campillo (Huelva) en diciembre por Bernardo Montoya, exconvicto en libertad, han escrito una carta en la que, según desvela ABC, reclaman una disculpa pública al Estado y que no se excarcele antes de tiempo a convictos no rehabilitados.

La familia de Luelmo, que había permanecido callada hasta ahora, ha escrito esta carta porque culpan al Estado de haber fracasado "estrepitosamente" al no haber sido "capaz de garantizar el derecho a la vida y a la integridad física de nuestra hija al exponerla a un ser monstruoso que, habiendo pasado por instituciones penitenciarias (...), en el momento en que sale comete de nuevo, en la persona de nuestra hija, los dos actos (asesinato y agresión sexual) por los que fue anteriormente condenado".

La familia, que reside en Zamora, envió la misiva después de que el pleno de las Cortes de Castilla y León celebrara un minuto de silencio en recuerdo de su hija. En la carta, fechada el 24 de enero, piden a los políticos que actúen para que "los asesinos y violadores reincidentes que no tienen ni han mostrado su voluntad de recuperación no puedan seguir violando y matando y las penas por este tipo de delitos se cumplan íntegras".

Según el citado medio de comunicación, la familia no hace mención a la prisión permanente revisable, sino que exige el cumplimiento íntegro de las penas y el reconocimiento del fracaso de la rehabilitación.

Para los padres de Laura Luelmo, "la buena conducta" dentro de la prisión no debería ser motivo para la liberación de un convicto antes de tiempo, ya que dentro de la cárcel "no se dan las ocasiones para que se reincida". Y, en relación a Bernardo Montoya, como a otros violadores o asesinos, la familia apunta: "Los monstruos y seres perversos no pueden convivir en una sociedad a la que odian y contra la que van a seguir actuando".