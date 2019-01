El Consejo de Ministros aprobará este viernes una propuesta de ley para los Presupuestos de 2019 en la que, entre otros aspectos, se esperan numerosas novedades fiscales. Según los anuncios realizados por el Ejecutivo en los últimos meses o el preacuerdo alcanzado con Podemos que el Gobierno asegura que respetará, la propuesta de ley que el lunes llegará al Congreso incluye subidas del Impuesto de Sociedades para las empresas grandes y bajada para las PYMES, la subida del IRPF para los sueldos más altos o la rebaja del IVA de tampones, compresas y servicios veterinarios.

De la misma manera que el Gobierno ha olvidado, postergado o transferido a la UE otros como el impuesto a la banca o a las tecnológicas, la propuesta que aprobará el Consejo de Ministros desvelará el misterio en relación a uno de sus planes fiscales más controvertidos, la subida del impuesto al diésel.

A falta de conocer la propuesta que finalmente apruebe este viernes el Ejecutivo, estos son los impuestos que quiere subir y bajar, los que se han aplazado o sobre los que no hay constancia de momento.

Impuestos que suben

Impuesto de Sociedades

Para las empresas que facturen más de 20 millones de euros se fijará una base mínima del 15%, de manera que no podrán tributar menos aunque se apliquen deducciones y bonificaciones.

Para las entidades de crédito y las empresas de explotación de hidrocarburos, el tipo mínimo de gravamen será del 18%.

Las empresas empezarán a tributar por dividendos y plusvalías generadas por participar en sociedades filiales. Ahora, tienen una exención del 100% y la propuesta es que sea del 95%.

Las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMIs) también empezarán a pagar impuestos por su actividad, aunque no repartan beneficios. Ahora no lo hacían y el acuerdo incluye un graven del 15% sobre los beneficios no distribuidos.

IRPF

El impuesto sobre la renta de personas con sueldos muy altos se incrementará dos puntos para quienes cobren de 130.000 a 140.000 euros brutos al año y cuatro puntos para quienes cobren mas de 140.000.

Impuesto de Patrimonio

Se incrementa un 1% para las fortunas de más de 10 millones.

Impuestos que bajan

Impuesto de Sociedades

Las empresas que facturen menos de un millón de euros (Pymes) pagarán menos Impuesto de Sociedades, porque el tipo nominal pasa del 25% al 23%.

IVA

El IVA de tampones y compresas baja del 10 al 4% y el de los servicios veterinarios, al 10%.

También bajará el IVA de periódicos, libros y revistas digitales, del 21 al 4%, según ha adelantado El Español.

Dudas

Diésel

El gran misterio es qué pasará con la subida del impuesto de carburantes al diésel.

Medio ambiente

También está por ver si en el proyecto de ley de Presupuestos de 2019 se incluirá ya alguna medida del plan de "fiscalidad medioambiental" que prepara el Ministerio de Transición Ecológica.

Fiscalidad de Género

Asimismo, el Gobierno calcula restar 35 millones al capítulos de ingresos por "medidas de fiscalidad de género y desigualdad".

Impuestos aplazados u olvidados

Impuesto sobre transacciones financieras

Podemos lo exigía el llamado impuesto a la banca, Sánchez no quería saber nada de él y en el acuerdo aparecía como que "se creará". En octubre, el Gobierno calculó que supondría unos ingresos por 850 millones, pero no los consignó su impacto en los Presupuestos de 2019. La propia Montero reconoció en el Senado en octubre que se vaya a aplicar este año, por lo que no está previsto que esté en el proyecto de ley que aprobará hoy el Consejo de Ministros.

Impuesto a las tecnológicas

De la misma manera, el Gobierno acordó con Podemos crearlo, para empresas que facturen al menos 750 millones en todo el mundo y tres millones en España. Según Hacienda, supondría ingresos por 1.200 millones ya para este año. Pero el Gobierno decidió dejarlo a la "armonizacion" con la UE y su reunión de diciembre de ministros de Finanzas, el Ecofin, dejó en suspenso crearlo. En todo caso, lo limitó al 3% a sus servicios digitales, cuando la idea del Gobierno que se plasma en el acuerdo con Podemos es que también se graven los servicios de intermediacion y la venta de datos generados por sus usuarios.

Nuevos impuestos para nuevos negocios, Uber o Airbnb

Montero dijo en el Senado en octubre que iba a estudiar dar un "tratamiento adecuado" a plataformas de la llamada "economía colaborativa" ,en los sectores del transporte y el alojamiento.