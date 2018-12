Patricia Ramírez y Ángel Cruz, padres del niño Gabriel, participaron este sábado en el homenaje en Almería al menor asesinado, un acto donde inauguraron el espacio Ballena, dedicado a su hijo. Allí, la madre del pequeño ha asegurado, en declaraciones al programa Viva la vida, que cree en la Justicia: "Ana Julia no va a salir nunca de la cárcel", ha dicho.

Respecto al endurecimiento de las penas, la madre de Gabriel ha querido zanjar el asunto asegurando que "nosotros no hacemos política, no entramos en ese asunto, porque la cara de Gabriel, su sonrisa, no es precursora de nada de eso. Queremos que se asocie a esto —en referencia al monumento de la Ballena en Almería— y no a un debate que entendemos que exista, que reconocemos la lucha de esos padres que lo hacen, pero que nosotros, en el proceso que estamos, hemos decidido no hacer".

En este sentido, Patricia ha insistido: "Que nadie piense que no nos importa, que no nos preocupamos, somos los primeros que nos vamos a asegurar de que esta mujer no salga nunca más. A esta bruja le hemos quitado la varita y no va a hacer daño a nadie más, y para eso pelearemos lo que haga falta".

Los padres del pequeño Gabriel han asegurado que creen en la Justicia, y que Ana Julia Quezada "no le va a hacer daño nunca a nadie más", ha dicho Ángel, mientras que Patricia ha completado: "Aquí se acabó el cuento con ella".

Sobre el monumento que recuerda a Gabriel, su padre ha recordado cómo fue la gente quien, "de forma natural y espontánea", decidió llevar objetos en memoria del menor, y han agradecido la participación en una campaña solidaria puesta en marcha para recoger ropa, juguetes y material de primera necesidad para aquellos niños que lo necesiten.