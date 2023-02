De Miércoles Addams a Shakira: los disfraces de mujer que triunfarán este carnaval y puedes copiarle a las famosas

Carnaval está a la vuelta de la esquina y es momento de elegir un buen disfraz, si es que no lo has hecho todavía. Entre las tendencias que prometen arrasar en desfiles y discotecas este año, destacan aquellas inspiradas en personajes de ficción como Miércoles Addams o en protagonistas del panorama musical como Shakira. Más allá del clásico vestido de princesa, hippie o granjera, hay todo un abanico de posibilidades entre las que elegir el disfraz de mujer perfecto y, para encontrar inspiración, nada mejor que buscarla en las famosas.

Jenna Ortega, caracterizada como Miércoles, o María Pombo, en una fiesta de disfraces, son el ejemplo perfecto de cómo con un vestido que perfectamente podríamos llevar en nuestro día a día, se consigue el disfraz ideal para ir guapa, pero divertida. Así, te dejamos algunas ideas que lo demuestran y que podrás replicar fácilmente.

La reina del baile como Miércoles Addams

Jenna Ortega en 'Miércoles' Netflix

Una de las escenas más emblemáticas que han llevado a la serie al éxito es la que protagonizó Jenna Ortega en Miércoles cuando hizo su baile viral. Sus excéntricos pasos, pero también, su espectacular vestido negro, no pasaron desapercibidos para el público y, ahora, son muchas las que lo han elegido como disfraz para carnavales. Si no es tu caso, pero te gustaría hacerlo, solo tienes que fichar un vestido negro con volantes y detalles de tul, incluirle un cinturón y coronar el look con unos zapatos a tono, pero eso sí que sean cómodos.

Disfraz de mujer de Miércoles Addams para carnaval. Amazon / Lefties / Cortesía

Disfraz de Miércoles Addams de Amazon (37,99 €).

Sandalias de tacón con tira de Lefties (19,99 €).

María Pombo se transforma en pirata

La fiesta de disfraces por el 30 cumpleaños de Dulceida fue la ocasión perfecta para ver todo tipo de estilismos. Uno de ellos fue el de María Pombo que, cumpliendo con la temática de películas Disney, apostó por Piratas del Caribe, metiéndose en la piel de una auténtica pirata. Para hacerlo posible, eligió un vestido blanco con mangas abullonadas y detalles fruncidos en el pecho que completó con un corsé marrón —muy de tendencia— y un sombrero a juego como complemento.

Disfraz de pirata similar al de María Pombo. Springfield / Amazon / Cortesía

Vestido blanco largo de punto de Springfield (14,99 €).

Corsé de piel marrón de Amazon (19,99 €).

Sombrero de pirata de Amazon (22,90 €).

Selena Gomez, una Frida Kahlo moderna

Para el lanzamiento de su videoclip, De Una Vez, Selena Gomez decidía sumergirse de lleno en la cultura mexicana a través de un atuendo inspirado en Frida Kahlo. La cantante apostaba por una versión moderna de la artista con un vestido de flores, varias flores repartidas por el pelo y unos pendientes largos y dorados, como los que llevaba Frida en su momento. Emular su disfraz es bien sencillo, ya sea con un vestido que tengas en tu fondo de armario o uno de nueva colección con estampado floral. Una corona y unos pendientes originales pondrían el perfecto broche de oro.

Disfraz de Frida Kahlo similar al look de Selena Gomez. El Corte Inglés / Amazon / Corteaía

Vestido con estampado de flores de El Corte Inglés (31,99 €)

Corona de flores de Amazon (12,75 €).

Pendientes de Frida Kahlo de Amazon (12 €).

La versión más galáctica de Grace Villarreal

La agencia de representación ‘Soy Olivia’ celebró su fiesta temática anual con el estilo galáctico y futurista como protagonistas. De ahí que influencers como Grace Villarreal apostaran por el plateado para crear un total look, tan estiloso como original. La it girl eligió un mono repleto de brillantes y lentejuelas, al que añadió un cinturón negro con bolsillo a modo de riñonera, como nota de contraste. Unas botas a juego y una pistola de juguete en mano, harán de tu disfraz el más original.

Disfraz galáctico similar al de Grace Villareal. H&M / Zalando / Cortesía

Top de tirantes con lentejuelas de H&M (10,99 €).

Pantalón de lentejuelas de H&M (39,99 €).

Cinturón con bolsillos de Urban Classics, Zalando (13,99 €).

Shakira en la session con Bizarrap, el disfraz más buscado

Shakira en su sesión con Bizarrap. YOUTUBE

En lo que respecta a disfraces de mujer originales para este carnaval, el look que Shakira lució en su session con Bizarrap es, sin duda, el más buscado. Para recrearlo, elige un pantalón rosa amplio y un top o sujetador a juego y busca una sobrecamisa verde con estampado de cadenas similar a la que la cantante lleva en el videoclip. Si consigues la icónica gorra de Bizarrap, el disfraz no dará lugar a dudas.

Disfraz de mujer de Shakira para carnaval. Aliexpress / H&M / Cortesía

Sujetador rosa con encaje de H&M (19,99 €).

Pantalón rosa con pernera amplia de H&M (19,99 €).

Blusa verde con estampado cadenas de AliExpress (28,20 €).

Gorra con letras BZRP de AliExpress (11,90 €).

