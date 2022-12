Jenna Ortega (Miércoles Addams) estrena el look definitivo para 2023: un corte de pelo 'shaggy' que favorece a todas

Miércoles es uno de los últimos éxitos de Netflix que nos han conquistado de la misma manera que, por ejemplo, El juego del calamar o Los Bridgerton. Ya no solo por la calidad de la serie o la trama, sino por los looks de la protagonista. Las redes sociales se han llenado de looks y peinados inspirados en el personaje que interpreta Jenna Ortega, haciendo que la moda gótica vuelva a ser tendencia.

La actriz que le da vida se ha convertido en nuestra última obsesión y estamos pendientes de todos sus looks de alfombra roja durante la promoción de la serie, trayendo a la vida un pedacito de nuestra querida Miércoles. Su Instagram está lleno de fotos que ha ido compartiendo del rodaje, además de pedacitos de su vida e imágenes de la alfombra roja. Sin embargo, nuestras favoritas son las de su día a día.

Ente estas instantáneas nos hemos encontrado con el último cambio de look de Ortega que, lejos de cambiarla por completo, nos trae a una joven Addams actualizada con uno de los cortes de pelo que más se van a pedir en las peluquerías este 2023.

El corte 'shaggy' de Jenna Ortega que vas a querer copiar

La actriz aparece en su última publicación de Instagram con un nuevo corte de pelo y color que nos ha enamorado. Se trata de un 'shaggy', un tipo de corte que aporta a la melena mucho movimiento y será una de las tendencias para el año que viene.

"La actriz Jenna Ortega ha sorprendido con un 'shaggy' muy capeado y con las puntas peinadas hacia fuera; un nuevo look que le aporta mucha naturalidad, frescura y que es ideal para su juventud", nos explica Mónica Duque, directora de Salón Seensay.

Uno de los elementos clave de este look es el flequillo, que consigue enmarcar su rostro y hace que nos fijemos mucho más en su cara. "El flequillo también está algo más corto y desfilado, y se integra perfectamente con el resto de la melena, enmarcado muy bien las facciones. Es un estilo muy acertado, ya que la forma de la cara de Jenna es bastante estrecha y, gracias a este corte, consigue añadir volumen en los laterales, logrando un efecto óptico mucho más equilibrado", añade la experta. Por este motivo, es ideal para cualquier tipo de rostro, sobre todo para los alargados y angulosos.

Otro de los cambios más significativos del aspecto de Ortega es el color de su nueva melena, que ha transformado su estilo natural con un tono más cálido. "La actriz también ha aclarado su color de pelo y ha apostado por una tonalidad chocolate con un ligero matiz cobrizo. Es un color que aporta mucha luminosidad y que es muy fácil de mantener, por lo que será una tendencia segura este 2023", finaliza Mónica Duque.

Sin lugar a dudas, Jenna Ortega se va a convertir en una de las grandes influencias para los cambios de look que se avecinan en los próximos meses, dejándonos un estilo atrevido, pero con toques clásicos, que conquistará nuestra melena.

