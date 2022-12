El peinado de inspiración francesa de Penélope Cruz que querrás llevar en las cenas de Navidad

Ser la imagen de una firma implica adoptar el estilo más representativo de la misma y si esta marca es tan emblemática como Chanel, los looks van a ser la encarnación de la mujer francesa perfecta, tanto en moda como en belleza.

Carlota Casiraghi, Lily-Rose Depp (hija de Johnny Depp), Margot Robbie y Kristen Stewart son algunas de las embajadoras de la 'maison' francesa, pero ninguna representa tanto el alma de Coco Chanel como Penélope Cruz.

La actriz española lleva años vistiendo en sus eventos más importantes con prendas de Chanel, por lo que al final ese espíritu afrancesado de la marca ha terminado colándose en su estilo y ahora la vemos con looks con los que parece una auténtica parisina.

No solo en la ropa, su maquillaje y peinados se han adaptado a esta estética. Casi siempre son looks bastante neutros, pero ayer, durante la premiere de L'immensità (donde ella es protagonista) nos sorprendió con un estilismo con el que es imposible no exclamar 'oh la lá'.

Penélope Cruz en el preestreno de 'L'immensità' GTRES

Es imposible ver esta foto de Penélope y no pensar en Brigitte Bardot y su icónico medio 'updo' y flequillo cortina con el que la recordamos siempre. Muy fácil de hacer y en solo un par de minutos, es ideal para aportar ese toque romántico a cualquier look con cierto aire 'chic'.

Por otra parte, es ideal para cualquier ocasión y más teniendo en cuenta en las fechas en las que estamos. Aunque para Nochevieja preferimos algo mucho más loco y desenfadado, con este peinado arrasaremos en la cena de Nochebuena sin apenas esfuerzo.

Una de sus claves, además de hacer una coleta bien alta, es el flequillo. Este elemento le aporta el toque francés que buscamos y, además, está en plena tendencia, por lo que si necesitabas alguna señal para pasarte al flequillo cortina, es esta.

En los últimos meses, las redes sociales han estado inundadas por este look, incluso Margot Robbie nos sorprendió con él hace unas semanas, pero Penélope Cruz nos da la clave para que quede refinado, pero 'effortless' a la vez y es añadiendo unas ondas desenfadadas al resto de la melena.

Para finalizar el look, la actriz se decantó por un maquillaje de ojos con delineado bastante potente y unos labios completamente naturales, llevando la atención a la parte superior del rostro, al más puro estilo parisino.

