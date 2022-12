'I'm cold' ('Tengo frío'): la sencilla técnica para aplicar colorete que arrasa en TikTok entre las famosas

Nos guste o no, el invierno está a punto de llegar y con él todas las tendencias con las que sobrellevar este frío que lo acompaña. En moda solemos estar más puestas (es lo que toca si no queremos congelarnos en la calle) y las seguimos casi al pie de la letra con los abrigos, bufandas y botas imprescindibles de la temporada. Sin embargo, con el maquillaje es distinto.

TikTok es una mina para las tendencias 'beauty' y han encontrado en las creadoras de contenido todo un filón para tener horas y horas de visualizaciones, por lo que suele mostrar más en el 'para ti' este tipo de videos. Como consecuencia, se hacen virales y comienzan a copiarse en masa, haciendo que al final lo acabemos llevando todos.

Este verano, la plataforma vivió una locura generalizada con el look "quemado por el sol", donde el colorete era el principal protagonista. Se ve que no queremos dejar escapar este cosmético, ya que la nueva tendencia en maquillaje es 'I'm cold', su versión invernal que no nos podemos perder.

Si has estado temiendo la llegada del invierno, esta acogedora tendencia podría ser justo lo que necesitas para finalmente abrazar el clima que está por venir y conseguir los mejores 'selfies' en la nieve.

Este maquillaje viral fue creado y acuñado por la maquilladora Zoe Kim Kenealy, quien describió el look evocando ese espíritu acogedor que encontramos en todas las películas navideñas. Una de las claves por las que ha gustado tanto es que en la piel deja un aspecto muy natural y adorable, pudiéndolo utilizar tanto en el día a día como en una cita.

En su primer video sobre el tema, Kenealy establece las bases de este maquillaje y nos enseña a copiar esta tendencia con sus claves: una piel mate, colorete aplicado estratégicamente y un labio aterciopelado, todo combinado para que parezca que estamos paseando por los parajes nevados de los Alpes.

Este maquillaje es perfecto para llevarlo junto a la tendencia 'après ski', que, polémicas aparte, nos invita a llevar looks de montaña y térmicos por la ciudad, pero siempre con un toque más actual y adaptado a la vida en ciudad.

Para conseguir este look tenemos dos opciones: utilizar solamente un 'primer' matificante o usar una base mate o tinte con este acabado. A continuación corregimos cualquier imperfección del rostro, ya sean granitos u ojeras y lo sellamos con polvos. Después ponemos una buena cantidad de colorete en las mejillas, la punta de la nariz (sin conectar ambos), el contorno del labio y terminamos con el iluminador.

En el vídeo original, Kenealy combina dos rubores distintos, uno rosa y otro melocotón. Esta es una excelente manera de calentar la tez sin agregar bronceador, y también evita que el colorete haga que parezca que nuestra piel se ha quemado.

A partir de esta premisa se han creado muchas versiones para que se adapte a nuestro estilo y gustos. Ha enamorado tanto a famosas como Hailey Bieber, Emily Ratajkowski y Kylie Jenner, que han sido incapaces de resistirse a sus encantos.

Si queremos el look 'I'm cold' más natural posible, podemos probar a salir un rato a la calle (o al pasillo de los congelados del súper, lo que sea que funcione) y ver qué tonos y en dónde aparecen en nuestro rostro cuando realmente tenemos frío para aplicar el colorete en estos puntos.

