Trucos de maquillaje fáciles y rápidos con los que estar perfectas en fiestas, contados por una maquilladora profesional

El espíritu navideño ya lo invade todo. Las luces de las ciudades ya se han encendido, los escaparates muestran sus mejores adornos y los hoteles se han engalanado con ramas de abeto, espumillón o guirnaldas. Nosotras, por otro lado, ya hemos pensado los looks que vamos a llevar y, si todavía no los tenemos, estamos a nada de hacernos con ellos.

Una vez solucionado el 'outfit', toca pensar qué peinado y maquillaje hacernos. Con el tema pelos ya os dimos algunas pistas, así que ahora vamos a ponernos con el maquillaje, pero no con un look 'beauty' cualquiera, uno a la altura para ser el centro de todas las miradas.

Sin embargo, uno de los problemas que nos podemos encontrar aquí es la falta de tiempo, ya sea porque tenemos que salir antes de casa para llegar a la hora a la cena de empresa, porque la cena de Nochebuena es en nuestra casa y tenemos que prepararla o simplemente nos hemos echado una siesta más larga de lo que teníamos pensado.

Fuera como fuere, hemos contactado con Eva Esconalo (@evaescolanomakeup), maquilladora de famosas como Ana Padilla, Laura Matamoros y Paula Ordovás, para que nos de los trucos con los que recrear un maquillaje festivo, fácil y rápido para llegar a tiempo a todo estando perfecta.

Maquillaje ultra favorecedor de último minuto

Maquillaje rápido y favorecedor IMAXTREE

"Lo más importante es empezar con una piel cuidada e hidratada. Si no tenemos mucho tiempo, una crema hidratante con color, una CC Cream o incluso tu crema hidratante mezclada con base de maquillaje, todo aplicado con los dedos, son buenas opciones", nos cuenta la maquilladora. "A eso le añadiría una máscara de pestañas que para que quede bonita es importante que des dos o tres capas, aplicando la última siempre con la puntita del aplicador en las finales", añade. Este truco consigue elevar las pestañas y que quede un ojo más rasgado.

Uno de los grandes trucos de los maquilladores para conseguir el efecto "buena cara" es aplicar el mismo producto en varios puntos estratégicos del rostro y Escolano nos lo desvela: "Con un colorete en barra, o incluso con un labial, puedes darte un poquito de tono con los dedos en los párpados, las mejillas y los labios". En apenas un minuto estamos perfectas para salir a donde queramos con un maquillaje muy favorecedor.

Cómo aplicar el iluminador para que quede natural y no sume años

El iluminador, cuanto más sutil e integrado, mejor IMAXTREE

El iluminador se ha vuelto un imprescindible en nuestros looks de maquillaje, sin embargo, cuando lo aplicamos mal podemos resaltar cualquier imperfección de la piel, desde su textura hasta las arrugas, por más pequeñas que sean.

Para que esto no pase, Eva Escolano nos aconseja "escoger un iluminador de polvo muy fino o en crema para que la piel no quede muy recargada y poner muy poco. Muchas veces nos maquillamos en casa con luz artificial, pero cuando salimos a la calle se ve mucho más". Para un efecto 'glow' recomienda ponerlo encima del pómulo, en el arco de la ceja, el tabique de la nariz y en el arco de cupido. Para no sumar más años, la maquilladora nos advierte que no lo acerquemos a la zona de la ojera para que no quede un efecto que no deseamos.

'Eyeliner' de pasarela a prueba de principiantes

Para un 'eyeliner' de 10, el lápiz es la clave IMAXTREE

A la hora de aplicar el delineador, siempre surgen dudas y nos empieza a temblar el pulso. Muchas veces solo tenemos una oportunidad y queremos que quede perfecto a la primera, por lo que la precisión y la simetría es obligatorio. Sin embargo, estas dos cualidades no suelen funcionar bajo presión.

Para que todo juegue a nuestro favor, la experta nos explica, paso a paso, cómo hacernos el 'eyeliner' perfecto, fácil y rápido: "Hay un truco muy facilito y es con un lápiz de ojos cremoso, negro, marrón o en el tono que tu quieras, marcar bien el final del ojo, el triangulito externo a ras de pestañas, tanto por arriba como por abajo, haciendo un 'V' muy chiquitita". A continuación, comenta que "con el dedo, estiramos hacia fuera y, como lo que hemos puesto va a ir moviéndose, va a marcar la línea que luego nosotros podemos reforzar con una sombra".

En el caso de tener el párpado muy pequeño o encapotado la cosa cambia y para que quede bonito y limpio, Eva aconseja "hacer el delineado por dentro de la línea de agua de arriba, no por encima de las pestañas porque se vería más línea que párpado y no quería bonito".

Dale 'glow' a tu piel

No solo te enfoques en el rostro, el cuerpo también importa IMAXTREE

Aunque es invierno, en fiestas también nos gusta lucir un poco de piel con escotes o minivestidos que nos hagan las piernas kilométricas. Para sacarles todo el partido, Eva Escolano nos recomienda que también nos enfoquemos en estas partes de nuestro cuerpo en nuestro look 'beauty'.

Si no quieres perder demasiado tiempo en esto, Escolano recomienda "aplicar a la base de maquillaje unas gotas de iluminador líquido y extenderlo sobre el cuello, clavícula, hombros, escote, piernas... Si quieres más 'glow', una vez aplicado esto poner un poco de gloss en los puntos más altos. Con esto la piel parece húmeda y queda muy bonito".

'Stickers' que completan cualquier look

Apuesta por los brillos y las perlas estas fiestas IMAXTREE

Las pegatinas de brillantes y perlas se han vuelto muy populares para los looks de fiesta y estas Navidades tampoco podían faltar. Una de sus grandes ventajas es que, al ser tan llamativas, no necesitan un maquillaje elaborado, más bien lo contario. Con ellas ahorramos mucho tiempo y tendremos un look muy especial y llamativo sin esfuerzo.

"Si quieres darle un toque de luz, puedes elegir unas piedrecitas muy pequeñas, las pegas con un poquito de pegamento de pestañas o 'gloss' y las pones donde más te gustan. Favorecen mucho en el lagrimal, por debajo de las pestañas, debajo de las cejas en forma de arco o incluso en el alto del pómulo", nos explica.

Con estos trucos, nuestro look no solo será rápido y fácil, también será de los más memorables de la noche. Así que si no quieres pasar desapercibida, sigue los consejos de Eva para ser el centro de todas las miradas.

