Se acerca diciembre, el que probablemente sea el mes con más eventos del año. Cenas de empresa, comidas con los amigos, celebraciones navideñas y el culmen, la fiesta de Nochevieja. Con tantos compromisos, es fácil que las ideas en cuando a moda y belleza se nos vayan agotando.

Por ello, queremos proponerte cuatro ideas para darle un toque especial a tu look con peinados fáciles y muy rápidos de hacer, una forma perfecta de darle 'glamour' a las próximas fiestas. No necesitan calor ni tener mucha maña, además todos se hacen en menos de diez minutos. Ponte delante del espejo con un peine y... ¡A por ello!

Recogido con trenzas

La única destreza que necesitas para hacer este recogido es saber hacer trenzas de raíz. El resultado es un precioso y romántico recogido que podrás hacerte en solo unos minutos y te durará intacto toda la noche. Además, no necesitas usar calor, ni plancha, ni rizador.

Para empezar, divide tu cabello con una raya en medio. Haz dos trenzas de raíz que recojan cada sección del pelo, una a cada lado de tu cabeza. Cuando tengamos todo el pelo recogido en estas dos trenzas, las unimos enrollándolas para hacer un moño en la parte de la nuca. Con una goma, enganchamos el moño y apretamos bien. Te dejamos un video en TikTok que explica perfectamente el paso a paso, hecho por @cintia.makeuupp.

Semi-recogido

Si prefieres tener parte de tu pelo suelto y lucir melena, pero no quieres que los mechones acaben en tu plato, esta es tu mejor opción. Para este recogido tienes que separar tu pelo con una raya en el centro. A continuación, coge los mechones superiores de cada lado y engánchalos con una coleta hacia atrás. Para un acabado perfecto, añade gel fijador y peina bien la raíz del pelo.

Una vez tengas las dos mini-coletas hechas, una a cada lado, júntalas en la parte posterior de la cabeza, uniéndolas en una sola coleta. Dale la vuelta hacia dentro y ya tendrás tu semi-recogido.

El moño bajo perfecto

Para las que no quieren complicarse la vida, un moño bajo es un peinado facilísimo que puede llegar a quedar muy elegante. Pero no podemos hacerlo de cualquier manera. Hay una forma muy sencilla de conseguir el moño perfecto de forma rápida y muy vistosa.

Cogemos todo el pelo y hacemos una coleta baja, sin terminar de pasar el pelo por la goma. Colocamos la punta del cabello hacia arriba y, a continuación, damos la vuelta al moño hacia dentro. Solo quedará sujetarlo todo con una goma, mejor aún si es un coletero que combine con tu look para la noche. Por si no has terminado de entenderlo, te dejamos un TikTok que lo explica a la perfección.

Pelo suelto con un toque especial

Esta última idea sirve para cabellos largos y cortos por igual y es una forma perfecta de darle un toque diferente al pelo suelto. Primero, nos hacemos una raya en un lado y, a partir de la división del pelo hacia abajo, cogemos una partición de un dedo de ancho. Podemos ayudarnos de la punta afilada de un peine para que sea más sencillo. Una vez tengamos esta parte separada, hacemos una coleta. Cogemos otra partición y repetimos el proceso todas las veces que queramos.

