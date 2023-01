La sudadera de la venganza de Shakira: dónde se vende y cuál es su origen

Shakira lo volvió a hacer. Por si acaso su canción producida junto a Bizarrap no fue suficiente 'venganza' para su expareja, Gerard Piqué, y su nueva novia, Clara Chía; la colombiana quiso, una vez más, mover ficha. Una de las noticias que ha acaparado los titulares de esta semana es la de la reaparición de la cantante en el famoso balcón de su casa de Barcelona, que tiene vistas directas a la casa de sus exsuegros. Sin embargo, la artista se asomó con un look muy pensado y estudiado y con el que lanzó una nueva indirecta (por llamarlo de alguna manera) hacia el exfutbolista.

La colombiana apareció sonriente y saludando a la prensa que la esperaba. Para la ocasión escogió un look relajado protagonizado por una sudadera de color blanca en la que se podía leer un mensaje extraído de su canción Music Sessions #53 con Bizarrap: "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan". De esta manera Shakira cambió el famoso 'vestido de la venganza' por una prenda mucho más cómoda; pero, ojo, igual de efectiva a la hora de empoderarse a una misma.

La colombiana graba en una sudadera una de las frases que más han llamado la atención de su nueva canción. Shakira, en el balcón de su casa. (EP)

Un look de la venganza diferente

Shakira no solo triunfa con su música, sino que cada prenda que lleva puesta se convierte en objeto de deseo y, efectivamente, esto es lo que ha ocurrido con la sudadera que lució el pasado lunes en su balcón. Son muchas (y cada vez más) las mujeres que quieren hacerse con este diseño para conseguir, por qué no, su propio 'look de la venganza'. Sin embargo, ¿es posible hacerse con esta sudadera? La respuesta es SÍ y, además, hemos dado con la firma pionera en crear estos artículos temáticos con frases del último 'hit' de la de Barranquilla.

Bibelot es el nombre de la marca 'made in Spain' que creó las primeras prendas con frases de la Music Sessions #53 de Shakira y Bizarrap. "La idea surgió ese mismo día que salió a la luz la canción de Shakira y escuchando la letra me llamó la atención esa frase y pensé para mi…'¿por qué no plasmarla en un sudadera?", nos cuenta Sandra Regueiro, la joven gallega de 33 años que está tras la firma. "Esa misma tarde me puse a ello creándola en casa, y después empecé con camisetas y 'tote bags'", añade.

En la web de la firma podemos ver distintas piezas en diferentes colores y con una gran variedad de frases de la canción de la colombiana. Una de las grandes ventajas de la marca es que crean diseños personalizados que confecciona la propia creadora junto a su equipo en su taller de Matogrande (A Coruña), entre los que encontramos desde camisetas, pasando por sudaderas, hasta bolsas de tela. "Cuando veo que se me van terminando pido más prendas para estampar y en 24 horas me llegan y me pongo a estamparlas. Los totes son creados por nosotros y después también los estampamos", nos explica.

Sandra Regueiro con la sudadera de Shakira Cortesía

Un caso de éxito

Desde su lanzamiento, la canción de Shakira con Bizarrap ha sido la más escuchada a nivel mundial. El éxito de la producción es innegable y, por ello, Sandra Regueiro vio una gran oportunidad de negocio que, sin duda, se está viendo reflejada en las ventas. "Las prendas están teniendo mucho éxito. Las subí a las redes y a la web esa misma tarde y ha sido un 'boom'. Me escribía la gente diciéndome "por favor donde la puedo comprar por qué la necesito", otra chica me decía "la necesito pero ya"… La verdad que ha sido muy bien recibida".

Es por ello que la sudadera que lució Shakira el pasado lunes en su balcón ya estaba a la venta incluso antes de que la colombiana la llevara. En Bibelot, la misma tarde en la que salió la canción ya la tenían colgada en la web. Según detalla Regueiro, las sudaderas tienen el precio de 35 €, la camiseta 25 € y los totes 16 €.

Sudadera 'Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan', de Bibelot Cortesía

Camiseta de 'Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan', de Bibelot Cortesía

Diseños artesanos y 'made in Spain'

Cada una de las creaciones de Bibelot se confeccionan de manera artesanal en sus talleres. Según detalla la dueña de la firma a Mujer.es, sus principales técnicas de trabajo son el bordado, especialmente para camisetas, y la estampación para otro tipo de diseños como los bolsos, para los que utilizan "un bordado clásico y también bordado personalizado, con las iniciales de la persona hacemos 4 opciones de bordado jugando con esas iniciales y el cliente elige el diseño que más le gusta para así plasmarlo en su bolso o neceser y hacerlo único". Todo cuidado y bajo demanda.

'Tote bag' de 'Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan', de Bibelot Cortesía

Sandra se aventuró en crear su propia firma de moda personalizada y joyas en 2020. Actualmente tiene dos hijos, de 3 y 4 años, y por razones personales vive en Milán. Comenzó creando sus propias joyas a mano y, poco a poco, comenzó con creaciones de bolsos con la ayuda de su madre, que es modista. "Yo cada mes voy A Coruña una semana para así poder ver cómo va todo en el taller y echar una mano. Desde Milán yo sigo estampado y haciendo joyas , es lo que me gusta y por el sueño que quiero luchar", confiesa.

