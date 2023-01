Los impresionantes looks de Beyoncé en su vuelta a los escenarios: muchas transparencias, brillos y colores en una velada polémica

La reina ha vuelto. Después de cinco años sin subirse a un escenario, Beyoncé ha reaparecido en Dubai, en una actuación celebrada para la inauguración del lujoso 'Hotel Atlantis The Royal'. Durante 60 minutos, la cantante ofreció todo un espectáculo musical, donde interpretó sus principales éxitos con la calidad y excelencia con la que todos la recordábamos.

La velada estuvo llena de sorpresas, como la aparición de su hija Blue Ivy, que subió al escenario con la artista para interpretar Brown Skin Girl, un tema del álbum de la banda sonora de El Rey León. Pero también ha habido hueco para el debate, pues muchos fans de la cantante no han aplaudido el que haya elegido Dubái para volver a actuar sobre un escenario.

Pero no solo hubo sorpresas en lo musical. El diseño de alta costura fue otro de los protagonistas de la noche, con cuatro looks diferentes a cada cual más espectacular. Desde antes de poner un pie en el escenario, Beyoncé ya había conseguido atraer todas las miradas en la alfombra roja del evento, con un espectacular diseño de Dolce & Gabanna. La elección de esta marca ha sido otro de los temas más sonados, pues es una decisión que ha decepcionado a algunos fans de la artista, que han señalado los rumores sobre posturas racistas y homófobas que se asocian a la historia de la marca.

Beyoncé en la inauguración del 'Hotel Atlantis The Royal' en Dubai Getty Images for Atlantis The Ro

El vestido de color dorado y lleno de brillo dejaba protagonismo a sus curvas, con enormes aberturas en las piernas y el abdomen. Además, el diseño contaba con una enorme capa de tafetán a juego, con una larga cola que dejaba claro quién era la protagonista de la velada. Las medias están revestidas con aplicaciones de Swarovski.

Color y brillo sobre el escenario

Pero este no fue el único look con el que la reina B dejó sin palabras a los invitados. Durante su icónica actuación, que ya se ha empezado a considerar como una de las mejores de su carrera, la cantante hizo tres cambios de vestuario, looks diferentes pero igualmente explosivos. Los colores llamativos, el brillo y las transparencias fueron los protagonistas de estos tres looks. El primero fue un precioso vestido amarillo de lentejuelas, plumas y transparencias, firmado por Atelier Zuhra, con corsé y falda con aberturas incluidos.

Beyoncé en la inauguración del 'Hotel Atlantis The Royal' en Dubai Kevin Mazur

Otro de los diseños, en color rojo, con el que la cantante bajó las escaleras del escenario, fue un estilismo de la marca Custom del diseñador libanés Nicolas Jebran. El diseño, con silueta de princesa, contaba con un corsé con lentejuelas doradas y mangas embellecidas. Para completar el look, un enorme tocado en forma de corona, como no podía ser de otra forma.

Beyoncé en la inauguración del 'Hotel Atlantis The Royal' en Dubai Kevin Mazur

El tercer look, del diseñador ucraniano Frolov, tenía el color rosa y el brillo como protagonistas, con un body ceñido y un corsé repleto de cristales brillantes.

Beyoncé en la inauguración del 'Hotel Atlantis The Royal' en Dubai Getty Images for Atlantis The Ro

