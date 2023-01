Lo único que tiene roto Shakira son las mangas: así es el 'crop top' del 'challenge' de su canción con Bizarrap en TikTok

"Esto es pa' que te mortifiques, mastiques, tragues, tragues, mastiques...". Con este trozo de la canción de Shakira con Bizarrap es como empieza el nuevo 'challenge' de TikTok de la Music Sessions #53. Sí, hablamos una vez más del tema que suena en todo el planeta y que a solo una semana de su lanzamiento ya se ha convertido en el número 1 de todas las plataformas. ¿Cómo no iba a tener su propio baile en la red social más joven?

El que apunta a ser el 'hit' de 2023 tiene sus defensores y detractores; sin embargo, es un hecho que Shakira está llevando a cabo una labor de marketing brillante para llevar su trabajo a lo más alto. Y por esta misma razón, nadie tenía ninguna duda de que la Music Sessions #53 iba a contar con su propia coreografía 'tiktokera', como así ha ocurrido con otros grandes temas como Despechá de Rosalía.

"¡Love your creations! ¡Found this one from Bella Dose and had to try it!", es el texto con el que Shakira ha compartido su vídeo en TikTok bailando esta nueva coreografía. "¡Amo vuestras creaciones! ¡Encuentra esta de Bella Dose e intenta hacerla!", comenta la colombiana. Y es que, efectivamente, en esta red social se han colado distintas propuestas de baile, pero parece que la de Barranquilla ha elegido una versión para sumarse al 'challenge'.

En este vídeo que ha subido en su perfil de TikTok la vemos junto con otras tres bailarinas. Shakira aparece inicialmente en la parte central, aunque va rotando a medida que avanza la canción, y todas las protagonistas del vídeo realizan los distintos pasos de baile. Todas han apostado por looks inspirados en la estética Y2K, centrada en traer todas las tendencias que marcaron la década de los 2000 y que, ahora, 23 años después, ha recuperado la generación Z.

¿En qué consiste básicamente esta moda? Está centrada es estilismos formados por 'crop tops', pantalones de chándal, prendas de tiro bajo, 'cut-outs' y aberturas, corsés o zapatos de plataforma. Y, como vemos, Shakira se ha atrevido a lucirla.

Tras sorprender con un look con mensaje oculto en el videoclip oficial con Bizarrap (en el que lució una camisa abierta de color verde con estampado de cadenas que simbolizada la liberación tras su ruptura con Piqué), la colombiana ha vuelto a sorprender estilísticamente hablando.

Un top 'adolescente': el protagonista del look

En su vídeo de TikTok Shakira luce un conjunto formado por un pantalón de chándal negro con detalle lateral a contraste en blanco y en rosa a mitad de la pierna, y un 'crop top' con el que demuestra que lo único que tiene roto son las mangas.

Se trata de un diseño de lo más rejuvenecedor con el que Shakira parece toda una adolescente: es de color negro, manga larga, ajustado con una gran abertura en la parte central del escote y con rajas en las mangas, que van desde el hombro hasta el puño.

Si bien es cierto que la colombiana todavía no ha confirmado el origen del diseño, este tipo de piezas están disponibles en algunas de las tiendas 'low cost' más conocidas, como es el caso de Shein.

En el catálogo de la cadena china encontramos dos referencias similares al top de Shakira. Por un lado, encontramos una camiseta con recorte de escalera en las mangas, pero sin abertura en el escote, rebajada a 6,49 €. Mientras que si buscamos una versión 'más invernal' encontramos un jersey de cuello alto con la abertura central, pero no con los rotos de las mangas, aunque siempre podemos hacérselos manualmente con unas tijeras. Este diseño tiene un precio de 13 €.

