Fue (¡y sigue siendo!) una de las primeras it girls españolas, ¡incluso antes de que supiésemos lo que significaba este término! Y es que no cabe duda de que Paula Echevarría lleva dictando las tendencias de cada temporada desde hace años y a golpe de Instagram, comunidad en la que ya acumula más de 3,6 millones de seguidores. Por eso, con cada cambio de temporada, no es de extrañar que todo lo que lleva la actriz, modelo e influencer sea objeto primero de estudio y después de deseo: todo lo que lleva acaba confirmándose que es uno de los must que ninguna amante de la moda debe dejar escapar (y si no, ¡que se lo digan a las que ya llevan mocasines con calcetines!).

Así, su popularidad y su relación con la moda la ha convertido en la imagen de varias campañas. Tous, Pantene, Hawkers o Intimissimi son algunas de las firmas con las que ha colaborado. Pero si a algo nos tiene acostumbradas la actriz en su feed es a lucir prendas de las marcas más populares y, como ejemplo, su última acción publicitaria de la mano de Primark en la que ha presentado una colección diseñada por ella misma. ¿Los buques insignia de esta colaboración? Un abrigo rosa que nos ha enamorado y que está disponible por 40 euros y un vestido amarillo que puede convertirse en nuestra prenda de entretiempo favorita.

Pero, la actriz no solo luce el vestido de flores que ha diseñado para su colección exclusiva de Primark. Solo hay que acudir a su feed de Instagram para darse cuenta de que este estampado es la tendencia indiscutible para lucir un vestido muy in este otoño. Largos, cortos, de estilo boho, apostando por los camiseros, el patrón parece importar poco; al contrario de los colores: si algo hemos aprendido de Paula Echevarría es que el color manda.

Imita el 'look' de Paula Echevarría

La apuesta short y entallada que nunca falla.

Esta propuesta presenta manga larga con volumen. Fotografías cortesía de Springfield.

Midi y de mangas abullonadas, un sueño boho.

Este modelo tiene un diseño con cuello de pico. Fotografías cortesía de El Corte Inglés.

Con canesú y botones, para cualquier plan.

Esta propuesta de Lloyds incluye cinturón. Fotografías cortesía de El Corte Inglés.

Transparencias y frunces, para noches de fiesta.

Este vestido tiene un corte tubo. Fotografías cortesía de Springfield.

Camisero y retro, perfecto para ir a la oficina.

Este tejido es perfecto para el entretiempo. Fotografías cortesía de Lefties.

