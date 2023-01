Rosa y rojo, azul marino y negro… ¿Cómo combinar colores imposibles y triunfar?

La moda está en constante cambio, pero hay una serie de normas no escritas que se mantienen con el paso del tiempo. Una de ellas es la forma en la que elegimos los colores de nuestras prendas, basándonos en lo que creemos que mejor funciona a nivel estético. No en vano, las reglas están para romperlas y si lo que buscamos es destacar con un estilo propio y original, la mejor manera de hacerlo es arriesgando a través de nuestro armario, empezando por elegir una combinación de tonalidades menos habitual o más alejada de lo que solemos llevar.

Eso sí, para obtener buenos resultados, es importante conocer estas normas de las que hablamos, pues resulta fundamental saber en qué ocasiones debemos ajustarnos a ellas o en cuáles podemos saltárnoslas. Rojo y rosa, azul marino y negro… Son combinaciones que, hasta hace no mucho, expertas e influencers habrían descartado por completo y ahora se sitúan entre sus fórmulas de estilo preferidas.

​Rosa y rojo, la tendencia que arrasa

Las pasarelas demostraron hace varias temporadas que aquello de que el rosa y rojo no funciona es cosa del pasado. El auge de la corriente 'barbiecore' ha propiciado que cada vez sean más las que apuestan por estos tonos sacados de la misma gama cromática. Para crear looks de impacto con ellos, no tienes más que elegir una prenda superior de un color y la parte inferior del otro. Si prefieres mantener cierta discreción apuesta por un abrigo rojo —como los que acostumbra a lucir la reina Letizia— y llévalo con un vestido rosa.

Otras alternativas al rojo que también funcionan con el rosa, en todas sus versiones, son el naranja o el amarillo. En este sentido, lo mejor es ir probando con distintas piezas hasta obtener el resultado deseado, aunque sin duda son mezclas que encajan especialmente bien en atuendos de invitada, ya sean de otoño-invierno o primavera-verano.

Marrón y negro, una dupla ganadora

El negro y marrón son colores que, tradicionalmente, se han considerado ‘enemigos’. Sin embargo, se trata de una sofisticada combinación que permite un amplio abanico de posibilidades. Desde un traje de chaqueta marrón combinado con una prenda lencera negra a una pieza de leopardo, ya sea una falda o una chaqueta, en cuyo estampado están presentes ambas tonalidades.

El 'street style' de Milán demostró que se puede combinar negro y marrón iStock

¿Azul marino y negro? Es posible

Durante años, los entendidos en moda han desechado el tándem azul marino y negro al ser colores oscuros que pueden deslucir el conjunto. Nada más lejos de la realidad, pues se trata de una mezcla muy elegante en la que las texturas juegan un papel fundamental. De esta manera, podrás llevar una blusa con bordados en azul y unos leggings efecto vinilo en negro para ir al trabajo y triunfar. Si sustituyes la camisa por una de color blanco y optas por una blazer azul, romperás con el peso de las dos tonalidades y obtendrás un look 10.

Morado y amarillo, solo apto para atrevidas

Si bien, todo es válido en lo que a combinar colores respecta, hay algunas mezclas que son más llamativas que otras y es el caso, sin ir más lejos, del morado y el amarillo. Iconos de estilo como Alexa Chung nos enseñan a llevar esta combinación, eligiendo outfits en los que el amarillo se convierte en el centro de todas las miradas.

Del 'color block' a los accesorios: los trucos del éxito

Elijas la combinación de colores que elijas, lo que tienes que tener siempre en cuenta es la manera en la que estos están presentes en tu ropa. Para vestir siempre perfecta son dos las claves infalibles:

El 'color block': Si buscas un look diferente, lo mejor es que apuestes por combinaciones complementarias. ¿Qué quiere decir esto? Que combines cada color con su opuesto en la rueda del color. El 'color block', precisamente, se basa en elegir tonos opuestos y emparejarlos para crear combinaciones de colores de lo más interesantes.

Si buscas un look diferente, lo mejor es que apuestes por ¿Qué quiere decir esto? Que combines cada color con su opuesto en la rueda del color. El 'color block', precisamente, se basa en elegir tonos opuestos y emparejarlos para crear combinaciones de colores de lo más interesantes. El uso de accesorios: Para desmarcarte del resto, pero no llamar tanto la atención como podrías hacerlo con un 'outfit' en 'color block', puedes decantarte por introducir la nota de color a través de los accesorios. Unos zapatos o un bolso llamativos en combinación con un look monocromático es una fórmula que podrás aplicar de manera rápida y sencilla en tus estilismos para el día a día.

En definitiva, no hay combinaciones de colores imposibles más que los propios límites que cada una de nosotras estamos dispuestas a marcarnos en el mundo de la moda. Así, lo mejor ahora a la hora de vestir es dejarnos guiar por nuestro instinto y elegir aquello con lo que vayamos cómodas y nos ayude a reflejar nuestra personalidad.

