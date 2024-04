¿Sabes lo que es el 'speed dating'? Así funciona la forma de ligar que causa furor

En España, menos del 35% de la población está familiarizada con el término anglosajón speed dating, que significa 'citas rápidas'. A partir de aquí, y alimentado por la escasez de tiempo a la que nos vemos abocados con la vida actual, ha surgido esta práctica, que muchos de los que la han probado consideran divertida y segura.

Más allá de las app que todos conocemos, en las que hombres y mujeres componen una especie de catálogo a la vista de los demás, donde ser elegido y elegir a las personas que puedan ser más afines a nosotros (y hacer el famoso 'match'), muchas personas en busca de relaciones sociales prefieren la presencialidad.

Y es aquí donde surge el speed dating, una reunión organizada por terceros, en un lugar agradable, donde se dan cita un número determinado de personas que van rotando y conociéndose 'one to one' en un tiempo exprés que va desde los 5 a los 10 minutos. La primera impresión, en este caso, manda… ¡y mucho!

¿Cómo funciona el 'Speed Dating'?

Como todas estas prácticas que van un paso más allá en casi todo, el speed dating procede de Estados Unidos, aunque comienza a popularizarse en Europa a pasos agigantados.

Se trata de una reunión de personas (el número lo determinan los organizadores) que se han inscrito previamente, con datos personales generales como su edad, para poder encontrarse con semejantes del mismo perfil.

En el espacio elegido se colocan una serie de mesas. Cada mujer se sienta en una, y los hombres (en el caso de que la reunión sea mixta) van rotando por cada una de ellas, el tiempo estipulado previamente, con el objetivo de que todos los participantes tengan la oportunidad de charlar entre ellos.

Durante el proceso exprés, los asistentes deberán rellenar una serie de casillas con un cuestionario 'de intenciones' y preferencias, para que los organizadores, a posteriori, puedan evaluar los perfiles y establecer las conexiones. Cuando éstas se producen, los datos de los 'afectados' se cruzan y ya pueden quedar entre ellos.

Una alternativa segura a las copas por la noche

Puede que, en este particular, haya lectoras que miren con incredulidad y cierta desconfianza este tipo de reuniones. Sin embargo, no difieren tanto de una noche de copas en la que quien busca relacionarse puede encontrar personas afines o no, y volver a casa 'con las manos vacías'.

En el caso del speed dating, todos los asistentes están 'fichados', por lo que existe en cierto modo una mayor seguridad en el encuentro. Además, numerosos estudios establecen que, si vamos a conectar con alguien, en la mayoría de los casos los primeros minutos de conversación serán definitivos.

El objetivo es tener una primera impresión de la otra persona, y evitar citas artificialmente prolongadas cuando tenemos claro que ese perfil no nos convence. En esta práctica para ligar (o hacer amigos, que cada uno elija) existe la ventaja de que conoces a muchas personas diferentes en poco tiempo, y todas ellas estáis con los cinco sentidos puestos en el mismo objetivo.

Así pues, el éxito se basa en la ley de probabilidades: a más personas preseleccionadas y afines a mi personalidad y mis gustos, mayor posibilidad de encontrar a alguien que me convenza. El ambiente de estos encuentros, por regla general, es distendido e informal, para provocar el relax y la confianza.

El 'Speed Dating' elimina las pantallas

Como toda la vida, las relaciones se establecen mirando a los ojos a alguien real, y no a una pantalla. Por supuesto, todos los procedimientos tienen su público, pero es cierto que en el 'face to face' se permite la interacción directa, y una mejor comprensión del otro. Eso es innegable según todos los expertos en relaciones.

Mientras estas citas tienen lugar, podemos evaluar desde la realidad si sentimos la química necesaria con una persona que tenemos enfrente, además de descifrar el posible lenguaje no verbal, tan importante en las relaciones sociales.

Los millennials, los más 'atrevidos'

El cambio en la sociedad y la irrupción de las nuevas tecnologías ha dado lugar a relaciones sociales completamente diferentes a las que conocíamos hace unas décadas. La población española trata, poco a poco, de adaptarse a estas nuevas alternativas para conocer gente, que ya no nos parecen oscuras ni sospechosas de nada.

Así pues, desde la app de citas Meetic, a través de un estudio, se revela que los hombres son los que se muestran más cercanos a esta nueva manera de conocer personas, con un 37,6 por ciento que afirma conocerla, frente a un 32% de mujeres.

De la investigación de la aplicación de citas se desprende también que son los millenials la generación más afín a esta idea. Casi la mitad de ellos afirman saber lo que es el speed dating, y casi el 5% ha llevado a cabo la experiencia en alguna ocasión.

¿Puede el 'speed dating' ser virtual?

Los usuarios de aplicaciones de citas son los que más familiarizados están con esta iniciativa presencial que ha irrumpido con fuerza, y uno de cada diez asegura que se animaría a participar en estas ruedas de conocimiento de otras personas en versión exprés. Muchos de ellos lo consideran una manera muy eficaz de conocer personas de su misma edad y perfil de personalidad.

En este sentido, la aplicación para solteros que buscan pareja Meetic, así como lo hacen otras plataformas, organiza esta clase de eventos de manera virtual todos los domingos a las 6 de la tarde. La iniciativa busca unir en pequeñas mini citas de 3 minutos a los participantes a través de una videollamada.

La curiosidad es que cada videollamada se realizará con 'una venda virtual' que no les permita verse la cara. Tras cumplirse el tiempo estipulado, los participantes decidirán si revelar su rostro ante la cita o no.

