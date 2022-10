Hay que hablar más en las primeras citas: "Un 22% de mujeres rompe con su pareja por discrepancias políticas"

Hablamos con Raquel Mascaraque, especializada en psicología emocional, acerca de lo que las mujeres (no) queremos. Desde cómo expresar nuestros deseos hasta por qué nos cuesta más preguntar sobre religión que mantener relaciones sexuales. Exploramos las entrañas del universo amoroso

La aplicación de citas en la que las mujeres dan el primer paso, ha desvelado los resultados de un informe con el que comprender lo que piensan las personas solteras en España, y en particular las mujeres, sobre las relaciones, el romanticismo, los mitos de las citas y los tabúes. “Las reglas de las citas están cambiando día tras día y lo vemos tanto en la forma en que las personas abordan las relaciones, como en la forma de conocerse. Hoy en día, casi la mitad de los millennials españoles utilizan aplicaciones de citas como Bumble. Por eso estamos trabajando para empoderar a las mujeres y a animarlas a que sean ellas las que establezcan sus reglas y tomen sus propias decisiones. Los resultados de este estudio nos parecen muy positivos, ya que muestran que las mujeres españolas están tomando la iniciativa para establecer un nuevo tipo de romanticismo moderno para sus vidas”, explica Alba Durán, responsable de marketing de la app España.

Datos como que un 47 % de las españolas ha roto con alguien por no estar de acuerdo con la igualdad de género o que al 33 % de los hombres le preocupa que su pareja tenga más experiencia que ellos, no dejan de ser sorprendentes. Hablamos con Raquel Mascaraque, especializada en psicología emocional, para desentrañar el porqué de algunos de estos datos y así comprenderlos mejor.

Raquel Mascaraque Cortesía

Dejemos de intentar ser "la tía guay"

Lo primero que nos llama la atención es comprobar que el 22% de las mujeres ha roto con alguien por no estar de acuerdo con sus creencias políticas. Teniendo en cuenta que este aspecto es esencial para tantas, ¿cómo podemos gestionar el que este asunto sea complicado de sacar en las primeras citas? Es aquí cuando entra el juego la figura de "la tía guay", que afortunadamente, cada vez va perdiendo peso…

"Resulta curioso el que vayas a quedar con alguien para en principio, tener sexo, algo que es más íntimo que hablar de cualquier tipo de creencia, y sin embargo ahondar en temas como la religión o la política nos cueste tanto. Si la ideología o la igualdad son esenciales para que sigas adelante en cualquier tipo de relación, tendrías que poder hablar de ello de forma natural. Si es una ‘red flag’ para ti, hay que ser natural para hablar de ello antes. Las mujeres estamos dejando de tener el rol de ser la tía guay enrollada, porque si consideramos que un aspecto es importante en una relación, podemos decidir no estar con alguien que no nos va a validar. Si no podemos hablar porque no sentimos la comodidad necesaria, entonces hay que romper esa barrera de la tía guay, que viene de que la mujer ha sido educada para complacer. Por eso, muchas veces tenemos la necesidad de callarnos para no incomodar con algo tan básico como la igualdad de género a la hora de quedar con alguien. Si no podemos hablar de algo que nos importa, ¿cómo vamos a tener sexo? Hay que dejar de ser esa tía guay que complace y ser tías guays, a secas”, explica.

La tía guay, por cierto, es esa que jamás incomoda, que sigue la corriente y que nunca saca los temas incómodos que terminan por ser debatidos entre amigas, a escondidas de la pareja para no ‘molestar’. Es, en realidad, una mujer que se calla lo que de verdad le preocupa y siente. ¿Acaso hay algo menos guay que eso?

El sexo y la honestidad en las relaciones

Hablando de mitos… El 69% de los españoles afirma que el sexo ya no es un tema tabú, incluso al principio de la relación. Sin embargo, hay muchas personas que siguen pensando que una mujer mantiene sexo en la primera cita no es girlfriend material...

¿Cuándo se va a terminar esta lacra? "Volvemos al mismo punto en el que si un hombre se acuesta con muchos es un machote, mientras que si lo hace una mujer… Esa ideología viene del hecho de que hemos sido educadas para procrear y dar placer. Ser dueñas de nuestro sexo sigue dando miedo, porque nos hace más libres. A lo mejor alguien no quiere tener sexo hasta que pasan meses porque no se siente cómodo, y eso es igual de válido que acostarte la primera noche porque te apetece, habiendo siempre responsabilidad afectiva. La comunicación es clave en esto. Hay que decir qué es lo que buscas en ese vínculo para que esa persona pueda decidir. Se basa en la confianza, la responsabilidad, el respeto y la sinceridad, que son los cuatro pilares en cualquier relación", asegura Mascaraque.

La investigación muestra que el 73 % de los españoles tiene una idea muy clara de lo que busca, especialmente entre los millennials (un 79 %). Pero, ¿cómo logramos saber nosotros mismos lo que queremos? "A veces es más fácil saber lo que no queremos. Tenemos en la cabeza que hay que saber lo que queremos desde niños, cuando nos preguntan por ejemplo qué queremos ser de mayores. Sin embargo… ¿cómo vas a saber qué tipo de relación quieres sin saber que tipos de relaciones hay? Si vamos apartando lo que no queremos, podemos encontrar una fórmula que nos funcione, pero hay que ir perdiendo el miedo a probar. Hay gente que cree que no está preparada para una relación abierta y prefiere ser infiel… Al final, es más fácil ser infiel que ser sincero. Cada vez se habla más de lo que queremos, aunque lo hacemos con miedo, pero ese miedo nos tiene que acompañar sin bloquearnos”, señala Raquel Mascaraque, especializada en psicología emocional.

Netflix está repleta de series de adolescentes que viven con absoluta libertad su sexualidad. La ficción muestra las vidas de las nuevas generaciones como un universo carente de prejuicios. ¿Nos están mostrando una realidad idealizada o de verdad avanzamos hacia un futuro de igualdad y libertad? "Tanto las series como las redes muestran una parte idealizada, mientras que las noticias ofrecen la mirada más catastrófica. Es importante que se visibilicen cada vez más tipos de relaciones en las series, porque a nivel cultural así lo terminamos por normalizar. La cultura es potente y nos puede ayudar a marcar y entender que el género es un constructo social y que lo que consideramos bueno o malo, en realidad, va dictaminado por cómo nos han educado, no por nuestros valores", concluye Raquel.