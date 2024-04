Estas son las preguntas que tienes que hacerte para saber si tu pareja es la persona adecuada para ti

Para comenzar a arrojar algo de luz en lo que se refiere a las dudas sobre si la pareja con la que estamos es 'la' pareja que nos merecemos, el psicólogo clínico y divulgador Buenaventura del Charco Olea nos propone preguntarnos (y respondernos nosotros mismos, sin juicios externos) algunas cuestiones básicas, a pesar de que reconoce que no hay una receta mágica porque cada persona tiene una historia de vida.

"¿Es una persona con la que siento que puedo ser yo, me siento atendida, querida e importante? ¿Disfruto con esta persona y me ilusiona la idea de compartir mi vida y mi tiempo con ella? ¿Siento que mis opiniones y sentimientos le importan? ¿Siento deseo sexual? Las dudas sobre la idoneidad o no, en demasiadas ocasiones, proceden del discurso social, de las apetencias y juicios de otros, de nuestra parte herida", dice el especialista Del Charco Olea (@ventura.psicologo).

Para profundizar aún más, además de tomar nota de las dos claves para situarnos en la realidad, siempre subjetiva, pero nuestra al fin y al cabo, hemos entrevistado a Sonia Ruiz, psicóloga experta en autoestima y dependencia emocional, que empieza fuerte su discurso: "Estamos acostumbrados a elegir pareja de una forma automática e irracional. ¿Que me gusta alguien y yo lo gusto también? Genial, con eso lo tenemos todo. Pero no".

Los criterios básicos para elegir pareja, según la experta

Sonia Ruiz comienza dejando claro que, para que las relaciones funcionen más a largo plazo y nos proporcionen la sensación de bienestar que necesitamos, no basta sólo con el componente de la atracción: tenemos que fijarnos también en otras cuestiones menos románticas pero más realistas que nos van a ayudar a construir relaciones más sanas y felices.

¿Cómo puedo saber entonces si mi pareja es la adecuada para mí? Aunque hay una serie de criterios generales que caracterizan las relaciones sanas, como el respeto mutuo, la comunicación abierta, la confianza, la seguridad, el apoyo emocional y el crecimiento conjunto, es importante que puedas plantearte algunas cuestiones más específicas y sacar conclusiones por ti misma.

La psicóloga entrevistada nos propone respondernos a nosotras mismas, de forma honesta, a estas 12 preguntas, reflexionando sobre ellas con calma, para poder evaluar la verdadera salud en la que se encuentra nuestra relación.

1. Respeto mutuo

La primera cuestión a la que debemos hacer frente según Ruiz es: ¿Siento que mi pareja me respeta como persona, incluyendo mis límites, mi autonomía y mi forma de ser?

2. Comunicación fluida

Otra de las claves de tu relación te las dará la respuesta a esta pregunta: ¿Puedo hablar abiertamente con mi pareja de mis sentimientos y pensamientos, sin cortapisas ni autocensuras? ¿Me siento escuchada y muestra interés por entender mi punto de vista cuando le hablo de mis preocupaciones?

3. Valores y objetivos de vida

Todos somos seres humanos individuales y cada uno tiene sus propios códigos. Sin embargo, es importante averiguar si compartimos valores y objetivos en la vida.

En el caso de que existan desavenencias en este punto concreto, algo muy normal, la pregunta que debemos hacernos es: ¿Cómo manejamos nuestras diferencias? ¿Somos capaces de lograr acuerdos y de encontrar puntos de equilibrio?

4. Resolución de conflictos

La manera en la que manejamos los desacuerdos en la pareja es importante para avanzar. En este momento, la pregunta que debes hacerte y contestarte a ti misma es: ¿Somos capaces de resolver los conflictos de una forma constructiva? ¿Somos capaces de perdonar y avanzar después de un conflicto?

5. Apoyo emocional

Encontrar en el otro ese punto de comprensión que necesitamos cuando nos desestabilizamos es algo que debemos considerar. Aquí, las cuestiones clave son: ¿Siento que mi pareja está ahí para apoyarme en los buenos y también en los malos momentos? ¿Puedo tener la tranquilidad de que está disponible para mí si yo realmente la necesito?

6. Crecimiento personal

Una de las formas más necesarias para sentir que nuestra pareja es la adecuada es observar si se alegra de nuestros logros personales y, más lejos aún, nos ayuda a crecer de la manera que a nosotras nos satisface hacerlo.

Para chequear este apartado esencial, responde a los siguientes interrogantes: ¿Mi pareja fomenta o me acompaña en mi crecimiento personal? ¿Me siento libre de evolucionar como persona en esta relación? ¿La relación contribuye a mi desarrollo personal?

7. Atracción y conexión

Tu pareja nunca debería dejar de parecerte atractiva, y siempre deberías sentir esa conexión que os hace especiales como 'equipo'. Sonia Ruiz sugiere que nos preguntemos lo siguiente: ¿Me siento atraída física y emocionalmente por mi pareja? ¿Me sigue pareciendo atractiva? ¿Tenemos una conexión profunda incluso más allá de la atracción superficial?

8. La trascendencia de la confianza

¿Mi pareja me demuestra que puedo confiar plenamente en ella? ¿Hemos vivido alguna situación que haya dañado la confianza y hemos podido restaurarla? Con estas cuestiones tendrás las respuestas a sentimientos que surgen con el tiempo, muchos de ellos fundamentados en los celos.

9. Hábitos y estilos de vida

No se trata de que a los dos miembros de la pareja nos guste hacer exactamente lo mismo, ni que seamos clones. Al revés. El truco está en ser complementarios, y enriquecernos mutuamente.

Las siguientes preguntas que debes responderte según la experta son: ¿Tenemos hábitos y estilos de vida compatibles y que nos permitan disfrutar juntos y convivir en armonía? ¿Cómo somos capaces de manejar las diferencias en nuestros hábitos y estilos de vida ?

10. Tiempo de disfrute

Cada día es un día nuevo, y no puedes sentir que tu pareja no te aporta nada y que con ella la ilusión y el efecto sorpresa no existen. En este punto, hay que saber de qué manera disfrutamos juntos, si es como queremos o no. ¿Disfrutamos de pasar tiempo juntos y compartimos actividades que para los dos son placenteras? ¿Buscamos ambos momentos para divertirnos juntos?

11. El compromiso tiene que existir

¿Estamos los dos dispuestos a trabajar en la relación y superar los obstáculos que puedan surgir? ¿Siento que mi pareja está comprometida conmigo y con la relación?

En una relación de pareja van a surgir problemas siempre, eso seguro. La cuestión es afrontarlos y superarlos desde lo que os une y no desde lo que os separa.

12. El éxito está en el equilibrio

Ninguna relación en la que la balanza se inclina claramente hacia un lado y no hacia el otro puede durar. Si lo hace, será de la peor de las maneras. Por eso, Sonia Ruiz nos invita a pensar en esto: "¿Hay un equilibrio en la relación entre dar y recibir? ¿Estoy recibiendo en la misma medida en la que doy? ¿Los dos estamos implicados al mismo nivel en la relación?

No hay respuesta correcta ni incorrecta

La psicóloga, después de proponernos responder a estas 12 cuestiones para tener una idea de si estamos en la relación en la que realmente queremos estar, advierte que "las preguntas son orientativas, y no hay respuestas correctas o incorrectas. Aún así, si tu tendencia al contestarlas ha sido afirmativa, ¡enhorabuena! Es un indicativo de que tu pareja te proporciona la seguridad y el bienestar que necesitas".

"Si no ha sido así, lo importante es que estas preguntas te hagan reflexionar para obtener una visión más clara sobre cómo te sientes en la relación y si cumple con tus expectativas. En caso de que al responder identifiques algún área de preocupación, puede ser útil hablarlo con tu pareja y explicarle cómo te sientes y cómo te gustaría que pudierais resolverlo". concluye.

Las inseguridades forman parte del proceso natural de una relación

Por su parte Ignacio Sanz, psicólogo sanitario de Estar Contigo Terapia opina que al comenzar una relación es normal que nos invadan sensaciones positivas como el amor o la ilusión, pero también nos surgen esas pequeñas dudas acerca de la persona que está a nuestro lado.

Preguntarnos si somos felices al lado de esa persona, si nos sentimos seguras, apoyadas, es importante. "Tu bienestar emocional y tu nivel de satisfacción personal en la relación son aspectos fundamentales a considerar al determinar si tu pareja es la adecuada para ti", comenta Ignacio.

También es decisivo "considerar si puedes visualizar un futuro compartido con tu pareja. Reflexiona sobre si ambos tienen una visión similar de lo que desean para su relación a largo plazo. La capacidad de imaginar un futuro juntos es un indicador poderoso de la solidez y el potencial de tu relación. Eso sí, recuerda siempre que en una relación siempre hay altibajos, y tener dudas e inseguridades en algún momento también es lógico y normal".

Como conclusión final, la psicóloga Lara Ferreiro dice que "si te haces las preguntas anteriormente descritas en lo que se refiere a tu relación, te ayudarán a evaluar la salud y la calidad de la misma. Si tu pareja es la persona adecuada, tiene que existir un proyecto común y una visión conjunta de futuro. En una relación sana no hay miedo ni control, te sientes bien y segura, hay comunicación y respeto".

Parece fácil reconocer a esa persona que nos acompañe en el camino, pero 7 de cada 10 mujeres van a caer alguna vez en una relación tóxica, expone Ferreiro. Es importante aprender a reconocer cuándo una relación no nos hace bien.

La importancia de avanzar juntos

María Inmaculada de la Hera, psicóloga y miembro de Doctoralia, añade "la importancia de ir tomando el pulso a la relación e ir avanzando juntos. No tiene sentido ir en dos velocidades, porque una parte se frustraría y la otra se agobiaría".

Además de hacernos las preguntas básicas anteriormente mencionadas, de la Hera habla de que "hay que trabajar los sentimientos amorosos de la complicidad, la comunicación y la sexualidad que, sin la presencia del amor, convertirá la relación en algo superficial y vacío".

Para finalizar, "si vemos que algo falla, debemos hablarlo con nuestra pareja, y ver si es posible avanzar o mejor dejarlo, pero en cualquier caso con el poso de resolver problemas de una manera sana y funcional".

