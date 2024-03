Ideas y consejos para celebrar (y sobrellevar) el amor a distancia

Cuando dos personas están comprometidas en una relación emocional, pero por diferentes circunstancias se encuentran físicamente separadas, deben hacer frente a una situación compleja con todas las armas a su alcance.

Entre las bases a establecer para conseguir que esa relación a distancia sobreviva y lo haga de la mejor manera, la psicóloga Lara Ferreiro aconseja mantener una comunicación fluida por encima de todo. "Al no sentir piel con piel con nuestra pareja es fácil que surjan malentendidos, celos o inseguridades que den alteraste con la relación".

"Muchas parejas han demostrado que es posible tener una relación a distancia. Hay que trabajar la confianza y compromiso mutuos, así como mantener una actitud positiva. Pregúntate ¿merece la pena pasar por esta relación a distancia para vivir juntos en un futuro? ¿Es una persona que quiero tener en mi vida? Si la respuesta es sí, ¡adelante!".

¿Estás preparada para una relación a distancia?

Como explica la psicóloga experta en relaciones de pareja, lo primero que debemos hacer es determinar si eres un perfil adecuado para mantener una relación a distancia.

Lara Ferreiro, psicóloga experta en relaciones de pareja y autora del libro 'Adicta a un gilipollas'. L.F.

La razón es que "no todas las personas están preparadas para vivir este tipo de relación 'no presencial'. Si eres celosa, necesitas ver a la otra persona de manera frecuente, y es probable que vayas a estar deprimida o ansiosa por la lejanía, tienes un problema. Si tienes estas sensaciones y no puedes controlarlas, debes plantearte si quieres estar en una relación a distancia o lo más saludable es romper".

La segunda pregunta que conviene hacerse es por qué nos encontramos en una relación a distancia. "El motivo es importante. El ejemplo clásico que yo me encuentro en terapia es que a uno de los dos le han trasladado por trabajo, y ninguno acaba de ceder para poder estar juntos".

En este caso, "la cuestión es descubrir si realmente estáis enamorados o la distancia es sólo una excusa para no apostarlo todo al amor. En el caso de que ya viviérais en ciudades diferentes cuando comenzásteis, debéis establecer unos plazos para juntaros algún día", comenta Lara.

Establecer horarios para la comunicación a distancia

A nadie se le escapa que una relación a distancia es muy complicada, y "si os vais sin saber si estáis en una relación seria o si tenéis o no planes de futuro, todo va a complicarse el triple. "Es importante hablar del futuro juntos, de lo que cada uno espera del otro, de los límites y las necesidades básicas".

La comunicación fluida es fundamental en una relación a distancia. iStockPhoto

Pero claro, una relación a distancia tiene que tener un fin, y "sólo va a funcionar si hay un compromiso de volver a estar juntos algún día, porque la distancia no puede ser eterna".

Mientras llega el momento del reencuentro definitivo, Lara Ferreiro aconseja marcar unos horarios regulares para comunicarte con tu pareja. "Por ejemplo, 'todos los jueves después del trabajo hacemos una videollamada', o 'los sábados comemos juntos en videollamada'. Al final, el tiempo de calidad que le damos a nuestra pareja es lo que marca la diferencia".

"Yo sugiero, si es tu caso, que habléis todos los días antes de ir a dormir para compartir lo que os ha sucedido durante la jornada y vuestros sentimientos también. Una cita on line, romántica y especial, donde os ponéis guapos y usáis vuestra creatividad para conectar".

Confianza mutua: los celos no caben en una relación a distancia

Puesto que no os veréis a menudo, es necesario mimar especialmente la relación. "Preocúpate por el otro, interésate por cómo le ha ido el día, ofrécele tu escucha si necesita desahogarse… la distancia no debe impedir que nos apoyemos".

Los celos son perjudiciales en cualquier relación, pero en las que tienen lugar a distancia no tienen cabida. Freepik

Por lo que respecta a los celos, parece claro que si no existe confianza mutua en una relación a distancia, ésta estará abocada al fracaso. "No a todas las personas les funciona una relación a distancia. Es normal que en un nuevo ambiente aparezcan nuevas amistades. Si tu pareja ha tenido que viajar lejos, trata de respetar sus nuevos hábitos y a sus nuevos amigos".

Como consejos de la psicóloga, los más importantes hacen referencia al respeto y el espacio que cada uno debe tener. "Dale libertad, no intentes controlar dónde está en cada momento, porque sólo te hará sufrir. Hay muchas personas que experimentan síntomas de estrés y ansiedad porque no pueden 'controlar' la vida de su pareja. No olvides comunicarle tus inseguridades".

Este es el plan para celebrar el amor a distancia

La primera idea que comparte Lara Ferreiro es" enviar postales (sí, sí, como antaño… ¡funciona!) o cartas escritas a mano, un gesto muy romántico. Con ello, la idea es hacer ver al otro que te acuerdas de él. De vez en cuando, puedes hacerle llegar un detallito por mensajero".

Escribir a mano una carta de amor y enviársela a tu pareja puede ser una buena idea para mantener viva la pasión. Pexels / PIXABAY

La segunda propuesta sería trabajar llamadas especiales "como por ejemplo cocinar juntos una receta, ver una película 'conectados' y comentarla o tener una cita virtual romántica a la luz de las velas. ¡La imaginación manda!"

La siguiente idea consiste en crear recuerdos compartidos, aunque no estéis juntos. "Podéis quedar para ver la puesta de sol mientras conversáis por teléfono, o salir a pasear cada uno en su ciudad mientras habláis", sugiere.

Hacer planes juntos, como cocinar a distancia, es una manera de mantener la conexión. iStockPhotos

¿Y qué pasa con el sexo? "El sexo es muy importante en cualquier relación. Cuando os toca estar lejos, Ferreiro propone "encontrar un momento en el que os sintáis relajados y podáis conectaros desde la pasión. Eso sí, siempre cuidando de no enviar material comprometido que nunca sabes dónde puede acabar".

Crear un álbum de fotos virtual a partir de tu archivo con él hará que siempre que lo mire te tenga presente. Cottonbro studio/Pexels

A partir de ahí, todo lo que se te ocurra para mantener viva la llama será bienvenido, y además te servirá para acercarte más a tu pareja hasta vuestro próximo encuentro.

"Disfrutar planeando las vacaciones juntos, crear un evento con amigos en común, dedicarle una canción en redes sociales declarándole tu amor, enviarle un desayuno sorpresa o unas flores, o crear un álbum de fotos de ambos con un link que pueda descargarse son sólo algunas de las miles de ideas que podéis llevar a cabo", concluye la psicóloga.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de salud y mujer? Apúntate a nuestra Newsletter.