Esta es la enfermedad que afecta sobre todo a mujeres y por la que además de al dermatólogo deberíamos ir al psicólogo

Aunque su prevalencia no es muy alta (según el estudio de Dermatología Cosmética, Médica y Quirúrgica, entre el 1,4% y el 9% de la población adulta), el 75% de quienes lo padecen en España son mujeres. Por eso, lo que se conoce como trastorno de excoriación, dermatilomanía o skin pickin, se considera una enfermedad eminentemente femenina.

Se trata de un trastorno obsesivo compulsivo (TOC) que consiste en rascarse, pellizcarse, estirarse, frotar o incluso morderse la piel hasta causarse lesiones o heridas. Aunque la cara suele ser la parte del cuerpo más afectada, también se infligen este dolor en otras partes como las manos, los brazos o las piernas.

Quienes lo padecen sienten una "fuerte urgencia, un impulso irresistible de manipular la piel, a menudo como respuesta a sensaciones de picazón, estrés, ansiedad, aburrimiento o incluso sin ser consciente de hacerlo", afirma Arantxa Arana, dermatóloga de la Clínica Pérez Sevilla. Lo peor es que después de hacerlo no se calman. Sino más bien al contrario: "Se sienten peor porque dejan lesiones y marcas en la piel que son visibles y difíciles de tratar". De hecho, llegan a sentir vergüenza o pena, por lo que tratan de ocultarlo.

El problema es que realmente no pueden evitarlo. Y, como asegura Lorena González, CEO y cofundadora de Serena Psicología Online, "tienen intentos repetidos de controlar esa conducta, pero acaban sintiéndose vencidos por el impulso". Y vuelven a caer y a hacerse daño. Porque este trastorno no tiene que ver con querer estar más guapos o contra el acné: "Este comportamiento no puede justificarse porque la persona quiera verse mejor, sino porque no puede evitar ese comportamiento", concluye la psicóloga.

El hecho de que lo padezcan en mayor número las mujeres responde a que, según la psicóloga Lorena González: "En términos generales, las mujeres sufrimos el doble trastornos de ansiedad que los hombres, y la dermatilomanía es un trastorno relacionado con la ansiedad." De hecho, según datos del ministerio de Sanidad "El problema de salud mental más frecuente es el trastorno de ansiedad que afecta al 6,7% de población (8,8% en mujeres, 4,5% en hombres)".

Los especialistas que habitualmente diagnostican este trastorno son los dermatólogos, pero no porque sea de su competencia (que también), sino porque suele ser el facultativo a quien primero se acude, pensando que se trata de un problema de la piel. Son ellos quienes, en palabras de Arantxa Arana, entienden que el paciente muestra "lesiones cutáneas que no encajan con otras patologías de la piel primarias. Estas lesiones normalmente tienen formas bastante características, con bordes netos y con excoriaciones u otras lesiones autoinfligidas". Es entonces cuando se deriva al psicólogo.

¿Qué causa este impulso irrefrenable?

La psicóloga Elena Daprá, especializada en Crecimiento Personal y Restablecimiento del Equilibrio Personal y Coach, afirma que "algunas investigaciones lo relacionan con un componente genético" porque se ha descrito una tendencia hereditaria a los trastornos conocidos como conductas repetitivas centradas en el cuerpo (CRCC). Pero no se le puede echar toda la culpa a los genes. De hecho, se sabe que hay una relación directa entre esta patología y el estrés y la ansiedad.

Prueba de ello es que la dermatilomanía está asociada, según afirma Daprá, "a personalidades muy exigentes que basan parte de su temperamento en el perfeccionismo. Es decir, quienes lo padecen suelen ser personas con muchas inseguridades, pero al mismo tiempo muy exigentes consigo mismas, que viven el futuro con ansiedad". Y aunque es más habitual en mujeres de entre 30 y 45 años, también se da entre adolescentes. "En el inicio de la pubertad, cuando se empieza la adolescencia, con el acné puede aparecer esta patología", concluye la experta en crecimiento personal.

¿A qué especialista debo acudir: dermatólogo o psicólogo?

Al igual que otros trastornos obsesivos compulsivos, debe seguirse un tratamiento multidisciplinar en el que se impliquen, al menos, dermatólogo y psicólogo. El primero para curar y controlar las lesiones. "El segundo debe tratar las y pensamientos que llevan al paciente a tener esos comportamientos y afrontar esa compulsión", dice Daprá. A lo que Lorena González añade: "En algunos casos puede ser de gran ayuda un tratamiento farmacológico para tratar la ansiedad, los impulsos y el estado de ánimo que, dependiendo del caso, pueden estar provocando el trastorno".

La respuesta a si hay que asustarse ante este diagnóstico, sería sí, pero con matices. Porque, como afirman las expertas, este trastorno puede controlarse. "Con un buen tratamiento se mejora mucho la vida de los pacientes. Pero deben estar siempre alerta ante situaciones de riesgo, porque es posible que haya recaídas. Esto es algo que trabajamos mucho en consulta. Primero el control del trastorno. Después, asegurar que el paciente tiene las herramientas adecuadas para no recaer en momentos de estrés y ansiedad", señala González.

No hay que olvidar que, además, las lesiones, sin ningún tipo de control, pueden suponer un problema de salud grave, porque pueden provocar infecciones. De hecho, según señala Daprá, "puede complicarse mucho en caso de que se llegue a provocar una septicemia. Es decir, que la infección llegue a la sangre". De ahí que se insista en que se pida ayuda a tiempo.

