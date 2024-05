Comienza la Operación Bikini: cómo afecta a nuestra salud mental ponernos a dieta

Los TCA, como la anorexia y la bulimia, afectan a uno de cada 20 adolescentes en España. La obsesión por entrar en una talla surrealista puede ser uno de los principales causantes, y es que puede tener múltiples consecuencias no solo en la salud alimenticia, también en la salud mental de muchas mujeres.

El número de personas que se plantean una “dieta bikini”, es mayor en mujeres que en hombres; pero no exclusiva. Cada vez más hombres inician un control dietético y se someten a intensas sesiones de “gym”, con el fin de conseguir un cuerpo determinado para el próximo verano, según los expertos.

Los peligros de seguir dietas tan estrictas son bastantes, así lo explica a Mujer.es el Dr. Agustín Molins, especialista en nutrición y dietética y director del Centro Médico Dr. Molins y miembro de Top Doctors. Asimismo, la psicóloga Tamara de la Rosa, especifica los trastornos mentales que pueden esconder estas dietas y cómo podemos identificarlos.

¿Qué peligros tiene la Operación Bikini?



Las dietas estrictas pueden dañar los órganos según un experto ISTOCK

El doctor afirma que los peligros de seguir esta dieta, vienen derivados de una falta de supervisión del proceso, y es que "perder grasa de nuestro cuerpo, se realiza a través de complejas reacciones metabólicas que implican el trabajo extra de los riñones, del hígado y de equilibrios con los electrolitos de nuestro cuerpo", añade.

Es por eso que sin una supervisión del proceso podemos generar cargas extras de trabajo a estos órganos. Otro de los peligros que señala Agustín Molins es el déficit de micronutrientes que se genera cuando comemos una dieta restrictiva para perder peso.

Lo cierto es que los alimentos han perdido gran parte de su contenido en nutrientes en las últimas décadas y si además se toman en menor cantidad, "estamos generando déficits de elementos importantes como el magnesio, el calcio, incluso de zinc, selenio y otros muy importantes micronutrientes", apunta.

Esos déficits son “puertas abiertas” para desequilibrios y enfermedades. El experto recomienda suplementar las dietas para que no falte ningún micronutriente. El último riesgo que explica el doctor es el de no tomar una cantidad adecuada de proteínas: "Adelgazar debe suponer perder grasa de nuestro cuerpo, no solo perder números en una báscula". Asimismo, seguir este tipo de dietas pueden resultar en trastornos mentales derivados de una falta de autoestima.

La ansiedad que hay detrás de las 'dietas milagro'

Las dietas asociadas a la Operación Bikini no suelen funcionar. Getty Images/iStockphoto

Tamara de la Rosa, psicóloga conocida en Instagram como @tamaradelarosapsicologa, revela que aquellos que siguen las dietas milagro pueden tener una gran falta de autoestima.

La Operación Bikini se basa en el ejercicio intenso y una notable disminución alimentaria drástica, y quienes son capaces de llevar a cabo este sacrificio es porque, según la psicóloga "cargan con una mochila llena de sentimientos de inseguridad, baja autoestima, preocupación excesiva por lo que opinen los demás, miedo a la no aceptación, o crítica y ansiedad".

Este tipo de dietas no suelen funcionar. Y por supuesto, "el comprobar que todo el esfuerzo físico y mental no ha servido para cumplir sus expectativas, sobre todo, genera muchísima frustración, enfado y a la vez tristeza", añade la psicóloga, quien también cuenta con un perfil en Facebook.

En mucho casos aparece la vergüenza de mostrar tu cuerpo lo que puede resultar en comportamientos más restrictivos respecto a la comida, y ser más exigentes (de manera obsesiva) con la actividad física que se practica. Esto puede derivar en Trastorno de conducta Alimentaria, depresiones, y cambios de estado de ánimo continuos.

¿Cómo identificar si tenemos un problema de salud mental al hacer dieta?

Tal y como defiende Tamara de la Rosa, la excelencia está en el equilibrio, y es que todos los excesos son negativos. Tener un buen hábito de ejercicio es, no solo positivo, sino recomendable, el problema viene cuando no puedes realizarlo por cualquier motivo, y eso te hace sentir mal contigo misma. Ahí debemos plantearnos que podemos tener un problema y no precisamente en nuestro físico.

A todas nos gustaría cambiar ciertos aspectos de nosotras para vernos mejor, y "si lo podemos cambiar sin repercutir en nuestra salud, no pasa nada", cuenta de la Rosa. Pero continúa diciendo que debemos saber que hay cosas que podemos cambiar y otras que no. Así que esas que no podemos cambiar, las debemos aceptar desde el amor.

Lo importante según recalca la especialista, es tener buena información y saber cuál es la manera adecuada de perder peso y ponerse en forma en el caso de necesitarlo. Por este motivo existen numerosos profesionales de nutrición que pueden ayudarte a perder peso de manera saludable.

¿Qué pasa cuando bajamos de peso muy rápido? Cómo evitar el efecto rebote

Muchas las dietas tienen un efecto rebote. Pexels

El efecto rebote es una de las preocupaciones de muchas mujeres que siguen este tipo de dietas tan estrictas. Pero Agustín Molins, que es especialista en nutrición, enumera unas pautas para evitarlo, y es que "si la dieta se realiza de forma adecuada, el efecto rebote no debe ocurrir", añade. Para ello se deben de tener en cuenta algunas premisas:

Perder lento o rápido no es sinónimo de no tener o tener efecto rebote. El aporte de proteínas debe ser el adecuado para no perder masa muscular. La suplementación con vitaminas, minerales otros micronutrientes, debe completar los déficits que supone una dieta restrictiva en energía o en nutrientes. La vuelta a la “normalidad” no puede ser la vuelta a los malos hábitos. Si nada cambia; tarde o temprano se regresa al exceso de peso. Hacerlo bien supone un planteamiento adecuado y una supervisión por un profesional de la salud.

Adelgazar sin llegar a la obsesión

En su opinión; tener un objetivo es una buena oportunidad para romper con la dieta actual que nos ha llevado a un exceso de peso. Agustín Molins nombra el término “Break Point Diet” un BPD, un punto de ruptura con los hábitos actuales para cambiarlos por unos más saludables y, sin duda, el objetivo “próximo verano” es motivante.

De esta manera, una buena dieta debe tener en cuenta diversos factores:

La hidratación

La calidad y horas del sueño

La actividad física

Las relaciones personales

La introspección a través de la oración, la meditación o similar

La sexualidad

La salud en el trabajo y las finanzas, y también en la alimentación

En definitiva, acercarnos a unos hábitos saludables, debe ser, según el miembro de Top Doctors, el objetivo final de una “operación bikini”, de una “operación inicio de año”, o de una “operación vuelta de vacaciones”.

