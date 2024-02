Alimentos que comes sin parar porque crees que no engordan

Lo de que todo en exceso es malo tiene su parte de verdad cuando se trata de la alimentación. Lo cierto es que comer en exceso puede ser perjudicial para la salud y debe evitarse, y aunque haya alimentos indispensables para tener una dieta equilibrada, siempre se debe evitar el abuso.

El exceso de cualquier alimento no siempre es bueno para la salud, es decir, los productos beneficiosos para la salud no lo van a ser más porque se ingieran en mayor cantidad. Según un estudio de la OMS, "la ingesta calórica debe estar equilibrada con el gasto calórico".

Por ejemplo, una naranja aporta pocas calorías (47), pero si comemos 10 naranjas al día además de las comidas principales, es probable que engordemos.

Por lo general, la mayoría de personas conocen las comidas que aportan más o menos calorías, sin embargo, no se habla de aquellas que consideramos que no engordan solo porque son saludables, como el aguacate, los frutos secos, y el aceite de oliva, entre otros.

La fibra de los frutos secos, enemigo para el intestino

La fibra de los frutos secos puede producir problemas gástricos iStockphoto

Los frutos secos saludables son ricos en fibra y proteínas, es verdad que la fibra es necesaria porque facilita la digestión, pero comer mucha fibra en grandes cantidades puede provocar algunos problemas digestivos como hinchazón, gases y diarrea.

Además, los frutos secos son ricos en grasas, y aunque la mayor parte de la grasa es insaturada y beneficiosa para reducir el colesterol, un alto contenido en grasa significa una gran cantidad de calorías, lo que podría provocar un aumento de peso.

Por lo tanto, la cantidad diaria de frutos secos que se recomienda consumir para adelgazar son unos 20 o 30 gramos.

Qué queso comer para adelgazar

Qué queso comer para tener una dieta saludable y no subir de peso. iStockphoto

Uno de los alimentos más ricos de nuestra gastronomía es el queso, y sin darnos cuenta lo incluimos en muchas comidas, algo que no beneficia nada a la pérdida de peso.

En general, el queso es una grasa saludable y está cargado de muchos nutrientes vitales. Picar queso de vez en cuando puede ser una buena opción. Pero si se incluye queso en casi todo lo que comemos (ensaladas, pizzas, hamburguesas, sopas, sándwiches y wraps), puede tener un impacto negativo.

Además, suele tener bastante de sodio, lo que facilita comer en exceso y puede provocar hipertensión. Por otro lado, el queso no contiene fibra, por lo que su consumo excesivo puede provocar estreñimiento.

El requesón, la ricotta, el feta, y la mozzarella son los mejores tipos de queso para perder peso.

Los productos 'bajos en azúcares', ¿mito o realidad?

Edulcorantes en la alimentación Lifestock

Por lo general, para adelgazar se suele eliminar el azúcar blanco de la dieta, por lo que cada vez son más populares los edulcorantes alternativos comercializados como "saludables". A parte del edulcorante en sí, también se encuentran alimentos como cereales, bebidas y yogures que tienen la etiqueta de "sin azúcares" o "bajo en calorías".

El agave, el azúcar de coco y el azúcar de dátiles son sólo algunos de los muchos edulcorantes disponibles. Aunque estos productos suelen considerarse saludables, abusar de cualquier edulcorante -incluso de los naturales que no están tan procesados como el azúcar blanco- puede contribuir al aumento de peso.

En cuanto a los productos "bajos en calorías", a menudo están cargados de azúcares añadidos. Además, en el caso de los cereales bajos en calorías suelen carecen de las proteínas y grasas saludables que ayudan a sentirse saciado.

Aceite de olvida, ¿mejor o peor que la mantequilla?

Al aceite de oliva se le pueden añadir especias, frutos y productos que sublimen sus aromas. iStockphoto

El aceite de oliva es uno de los mejores productos que tenemos en España, y es que es mejor que algunas grasas de origen animal, como la mantequilla o la manteca de cerdo.

Esto no significa que el aceite no contenga grasas, sino que es un buen sustitutivo, pero tiene bastantes calorías, de manera que si no se queman con actividad física, se almacenarán en forma de grasa, provocando un aumento de peso.

Además, el consumo excesivo de grasas puede aumentar el riesgo de padecer otros problemas de salud, como obesidad, niveles elevados de azúcar en sangre y colesterol.

Aguacate, el protagonista de las dietas 'healthy'

El hueso del aguacate, rallado, puede añadirse a las ensaladas iStockphoto

Hoy en día, las redes sociales están repletas de recetas 'healthy' que tienen como principal protagonista el aguacate. Aunque los aguacates son potentes alimentos, tienen un alto contenido en grasas.

Según la Fundación Española de la Nutrición, un aguacate pesa alrededor de 200 gramos, y por cada 100 gramos hay un total de 141 calorías. Es decir que si no se está realizando ningún tipo de ejercicio físico, comer grandes cantidades de esta fruta resultará en un aumento de peso considerable.

