Alejandro Vera, psiconutricionista: "Si queremos evitar comer en exceso conviene explicar nuestra decisión para que no nos presionen"

La Navidad es una época de excesos, en todos los sentidos, y especialmente en lo que a la comida se refiere. Comemos y bebemos más de que lo que hacemos habitualmente y cosas que solo probamos de Navidad en Navidad. Darse caprichos no está mal, para salir de la rutina, siempre y cuando no perdamos el control, como nos cuenta Alejandro Vera, psicólogo y técnico nutricionista en el centro Grulla psicología y nutrición.

Los ‘atracones’ son una tradición navideña más. ¿Hay alguna manera de huir de ellos con la cantidad de eventos familiares, sociales…?

Bueno, en realidad lo que hacemos en las navidades no se considera atracón, porque para que sea atracón tiene que haber una pérdida de control, así que aquí deberíamos hablar mejor de sobreingesta o de un consumo excesivo. En Navidad lo que sí tenemos normalizado es que haya una sobreingesta de alimentos y de bebidas.

Y lo cierto es que es muy difícil escapar de esta sobre ingesta, entre las fechas señaladas, los eventos, los compromisos…. De hecho, es lo que yo veo en mis pacientes, que el sobreestímulo en torno a la comida en estas fechas en constante, y de productos que normalmente no comemos, así que la única forma que veo ahora mismo de huir de comer de más es coger el covid y quedarte en casa (risas).

¿El entorno presiona? Parece que si no te pones hasta arriba de comer y beber no estás celebrando estas fiestas.

Sí, influye mucho, porque lo normal es que te inviten todo el rato a comer más, a seguir probando cosas, bebiendo… Por eso, si, por cualquier motivo, ya sea porque estamos a dieta, por salud, etc., queremos evitar comer muchos estos días lo mejor es explicarles a nuestros familiares y amigos cuál es nuestra decisión para que nos presionen.

“Tenemos que aprender a ser flexibles y no machacarnos si hemos cogido un par de kilos”

¿Cómo repercute esto en personas que ya tienen un trastorno de la alimentación, cómo lo viven?

Estas fechas son especialmente complicadas para ellas, les crea una tensión y una ansiedad añadida, porque días antes de las celebraciones ya están pensando que se van a tener que enfrentar a comer exceso, piensan en compensarlo antes y después de una manera poco sana, con restricciones… En caso de las personas son bulimia, por ejemplo, es habitual que estén durante toda la comida o a cena intentando controlarse y, cuando se quedan solos, se pegan un atracón con lo que queda… Hay más riesgo de recaídas. En estos casos, la familia tiene que estar muy pendiente.

¿Cómo podemos disfrutar de unas comidas ricas y especiales sin engordar en exceso o descuidar nuestra salud? ¿Algunos consejos?

Pues, por ejemplo, que en las celebraciones haya primer plato, segundo plato… y huir del picoteo, o que una vez terminada la comida, no se dejen las bandejas de dulces en la mesa, porque es ahí cuando no dejamos de comer y lo hacemos de manera inconsciente. Y que prestemos también atención al alcohol, porque aporta unas calorías de las que tampoco somos del todo conscientes. Pero depende un poco de cada caso, porque también tenemos que aprender a ser flexibles y no machacarnos después si hemos cometido algunos excesos. Por ejemplo, en caso de que personas que estén intentando perder peso, en estas fechas no tienen que frustrarse si no logran perder lo que tenían previsto. Pueden conformarse solo con no ganar o no tirar por la borda lo avanzado hasta el momento. En definitiva, que disfrutemos comiendo, pero manteniendo un cierto nivel de control.

Todo lo que escuchamos o leemos tras la Navidad son del tipo ‘Cómo adelgazar los kilos que has cogido en Navidad rápidamente’, ‘Dieta para eliminar los excesos navideños’. ¿No habría que cambiar el mensaje?

Desde luego, porque todo lo que va encaminado -tanto en Navidad como en cualquier época del año- a perder peso de forma rápida, tenemos que descartarlo. Además de porque suelen fracasar, porque tienen un efecto rebote muy acusado y son peligrosas para la salud.

Si después de las navidades hemos cogido unos kilos de más. ¿Cómo los combatimos?

Ante las subidas de peso después de haber hecho excesos durante unos días o un tiempo limitado, como puede ser la Navidad, lo que hay que hacer es volver a nuestros hábitos normalmente. Si teníamos unos hábitos saludables y los recuperamos, alimentación equilibrada, controlando cierto tipo de alimentos, ejercicio…, no necesitamos hacer una dieta restrictiva después. A no ser que tengamos algún problema metabólico, hormonal… en cuanto volvemos a la rutina, deberíamos volver a nuestro peso normal. Además, tampoco debemos volvernos locos si cogemos un par de kilos, siempre que estemos dentro de un peso saludable.

“Si llevamos un estilo de vida sano todo el año, nuestro peso debería volver a la normalidad cuando lo retomemos sin necesidad de hacer dietas restrictivas”

¿Aumentan mucho las consultas de nutricionistas y psicólogos por esta causa en enero? ¿Cuáles son las más frecuentes, las que más crecen…?

Sí, crecen mucho las consultas, especialmente las relacionadas con pérdida de peso, y en la mayoría de las ocasiones, era una decisión que tenían ya tomada, pero que han decidido posponer la decisión de perder peso precisamente porque la Navidad no es mejor momento para intentar controlar la alimentación.

¿Y es un buen momento para realizar un cambio de estilo de vida después de las navidades?

Cualquier momento es bueno para mejorar, sentirnos mejor con vuestro cuerpo, tener un estilo de vida saludable… siempre que el enfoque sea ese, un hábito a largo plazo y sin obsesionarnos, no un sacrifico para perder peso rápido.