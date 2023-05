10 hábitos que te ayudarán a perder peso sin que te des cuenta

Se acabaron las dietas estrictas y casi imposibles de mantener. Adelgazar, ha sido siempre uno de los objetivos más codiciados por la sociedad, sobre todo a medida que se va acercando el verano. Miles de personas se unen cada año a la famosa "operación bikini", si bien, solo unos pocos consiguen los objetivos marcados por sus dietas, que a menudo desembocan en sufridas restricciones, abandonos y efectos rebote.

¿Eres de esas personas que ha intentado por todos los medios mantener una dieta y ha acabado desistiendo pasados unos meses, semanas o incluso días? En este artículo te mostramos 10 hábitos que te ayudarán a perder peso de ahora en adelante sin morir en el intento.

1. Come despacio

Existen evidencias de que comer despacio ayuda a saciarse más rápido y por mas tiempo, consumiendo menos ingredientes durante la comida.

Se recomienda masticar entre 30 y 50 veces cada bocado para una correcta masticación. La práctica de comer lentamente se conoce como comer de manera consciente y nos ayuda a recortar la ingesta de calorías diarias.

2. Bebe agua fría

La mayoría de nosotros hemos tenido que escuchar como nuestras madres nos recuerdan en incontables ocasiones lo importante que es beber agua. Pero no son solo ellas las que insisten en los beneficios del agua, los expertos recomiendan beber entre 10 y 12 vasos diarios de agua, una cantidad equivalente a los 3 litros.

Hidratarse no solo garantiza el correcto funcionamiento del organismo, sino que reduce el apetito y es un aliado ideal a la hora de quemar grasa. Según the Journal of Clinical Metabolism, el metabolismo del cuerpo se incrementa en un 30% unos minutos después de beber un vaso de agua. Además, se ha demostrado que estos resultados mejoran si hablamos de agua fría, ya que el cuerpo gasta energía en calentar el agua y se consumen calorías en el proceso.

Hidratarse es el complemento perfecto de toda dieta. Daria Shevtsova / Pexels

3. Apaga la TV durante las comidas

American Journal of Clinical Nutrition tras revisar más de 24 estudios diferentes, avala que la multitarea mientras se come, como puede ser ver la televisión, navegar por las redes sociales o estar trabajando, hace que se incremente el número de calorías que ingerimos. En estos estudios se muestran diferencias de hasta 50 calorías entre aquellos que están viendo la televisión mientras comen y aquellos que se focalizan en la comida.

4. Duerme más

Aunque parezca mentira, dormir más puede ayudarnos con la ansiada "operación bikini". Un estudio reciente llevado a cabo por JAMA internal medicine en Estados Unidos muestra como las personas que dormían menos de 6 horas y media por la noche ingerían de 270 a 400 calorías más que aquellos que descansaban 8 horas y media.

Las personas que duermen 8 horas consumen entre 270 y 400 calorías menos. Pexels

5. Haz 5 comidas al día

Probablemente sea el truco más escuchado de todos y al que menos importancia se le da. Aunque pueda parecer sencillo, hacer 5 comidas enteras a diario hace que lleguemos saciados a la siguiente comida y que ingiramos menos calorías por ello. Además, al estar saciados nos libraremos del picoteo descontrolado entre horas, que constituye una gran parte de las calorías extra que nos conducen al aumento de peso al final del día.

6. Introduce frutas y verduras en tus comidas

Las frutas y verduras son alimentos acuosos y que sacian bastante, por lo que son los alimentos perfectos para introducir en nuestro día a día si lo que queremos es perder peso. Estos reducen la densidad calórica de nuestras comidas sin hacer que nos quedemos insatisfechos. Según la nutricionista y dietista María del Mar Silva Rivera "llevar una alimentación saludable basada en frutas y verduras de temporada" es un punto clave a la hora de quitarnos esos kilos de más.

Además, las frutas frescas enteras son una fuente de azucares naturales altamente beneficiosos para la salud, por lo que pueden ser un gran aliado a la hora de calmar las ansias de dulce en nuestro organismo de forma sana.

Las frutas de temporada son una fuente baja en calorías de azúcares naturales. Jane Doan / Pexels

7. Come en platos pequeños

Engañar a la mente comiendo en platos más pequeños es efectivo pues te hará parecer que estás comiendo más, alargando la sensación de saciedad y evitando el picoteo entre horas. Con esto, NO hablo de reducir las raciones de comida, ya que esto hará que nos quedemos insatisfechos propiciando atracones indeseados que causarán un efecto rebote, sino de consumir las mismas calorías presentándolas en un emplatado más pequeño.

8. Cocina en casa

Aunque se invierta bastante tiempo, cocinar comida casera puede ayudarte a perder esos kilos de más antes del verano. Los alimentos que nos sirven en los restaurantes muchas veces llevan aditivos, potenciadores de sabor y una pila de sal que hace que las comidas sean más sabrosas.

En cambio, cuando nos cocinamos nuestra propia comida, somos nosotros los que tenemos el control para recortar ingredientes que puedan hacer que nuestras comidas sean más calóricas.

La cocina casera nos da el control sobre las calorías que ingerimos Freepik

9. Cena temprano y ligero

Seguramente habrás escuchado el dicho popular: "Desayunar como un rey, comer como un principe y cenar como un mendigo". Cenar temprano y ligero es una práctica que se lleva a cabo culturalmente en muchos países. No obstante, en España tendemos a cenar tarde, una costumbre social que nos hace acostarnos con el estómago lleno y altamente contraproducente si lo que queremos es bajar de peso.

Las calorías se queman más lentamente cuanto más tarde cenemos, esto se debe a que inconscientemente el cuerpo se prepara para el sueño y deja de metabolizar al mismo ritmo. Esto, sumado al hecho de que no dejamos tiempo suficiente para quemar las calorías ingeridas por la noche, hace que estas calorías sobrantes se acumulen en forma de grasa mientras dormimos.

10. Mantén tu cuerpo activo

La forma más eficaz de adelgazar es quemando más calorías de las que consumes. Además, mantenerte ocupada hará que acabes con él sedentarismo que te empuja al picoteo entre horas. Deja las excusas atrás. Si ir al gimnasio no es lo tuyo, ¡cámbialo! Hacer deporte puede ser la parte que más cuesta arriba se te haga, pero eso es sólo porque aún no has dado con la actividad perfecta para ti.

Hay infinidad de formas de mantener tu cuerpo activo, como salir a andar, jugar al padel, o bailar. Encuentra algo que disfrutes y júntate con una amiga. De esta forma, os mantendréis motivadas la una a la otra y ¡el tiempo se pasará volando!