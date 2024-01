Cómo gestionar los antojos para que el hambre emocional no nos domine

En España, casi medio millón de personas sufre un trastorno de la conducta alimentaria (TCA), 9 de cada 10 son mujeres. Esta condición multicausal de salud mental está vinculada a la relación con la comida y con una gestión emocional no efectiva, de ahí que la base de la recuperación sea ir a terapia, el conocimiento personal y una ruptura con la cultura de la dieta.

Más allá de los TCA más conocidos, existen otros desequilibrios en la relación de la comida y el hambre emocional es reflejo de esto. En una sociedad donde el estrés parece un estado crónico y la ansiedad es el día a día, son muchas las personas que encuentran en la comida la única vía de control o gestión de estas emociones. Para no caer en esos antojos que acaban por dominar nuestro estado anímico, hablamos con una experta en nutrición y alimentación intuitiva que nos hace entender cómo manejarlos.

Hambre emocional: qué es y cómo gestionarlo

"El hambre emocional es un tipo de hambre que se produce para poder atravesar alguna emoción o incluso aburrimiento. Es una herramienta de fácil acceso y rápida, sin embargo, sería ideal que no fuera nuestra única herramienta para gestionar nuestras emociones" define Stefy Fernández (@stefyactiva), nutricionista "anti-dieta".

La comida puede hacernos sentir mejor, darnos calma, reconfortarnos e incluso distraernos o darnos alegría, "en la alimentación intuitiva por ejemplo, podemos hacer frente a las emociones con o sin comida" añade Stefy Fernández que señala que el problema de esto llega cuando la comida no deja espacio para otras formas de confrontamiento de las emociones.

La gestión del hambre emocional "sí es posible" pero Stefy Fernández señala que "es importante saber qué busco gestionar. Lo primero que hay que entender es que somos seres emocionales, y es normal que comamos por emociones. De segundo, lo que hay que "gestionar" no es el hambre emocional, sino que desde el autoconocimiento voy a indagar el por qué de mis conductas y acciones."

La importancia de una alimentación variada para nuestro sistema inmune Pexels

Un ejemplo que nos da a espacio a la reflexión: ¿por qué todos los días a las 19.00 h como de manera compulsiva una tableta de chocolate? ¿Qué pasó durante el día? ¿Qué emociones pude haber atravesado o estoy atravesando?

Obtener una respuesta a estas preguntas es el punto de partida para crear una caja de herramientas que podamos utilizar cuando atravesamos esas emociones. "Ejercicios de respiración profunda, baile, escribirle a una amiga, ponerme una toalla fría en la casa, salir a correr, escribir, etc" todo son herramientas que recomienda Stefy.

Cómo hacer que los 'antojos emocionales' no te dominen

Esa manera de catalogar los alimentos como buenos o malos hace que demonicemos los "antojos" creyendo que la comida solo tiene un componente biológico cuando en realidad hay varios componentes importantes: "el social, cultural, el del placer y no menos importante, el emocional. Todos se tienen que tomar en cuenta cuando llevamos una alimentación nutritiva y sostenible, de lo contrario, probablemente tenga un 100% de fracaso garantizado" instruye Stefy Fernández. Para quitar esa carga negativa a los "antojos" y hacer que no nos domine hay varias cosas que podemos hacer según la nutricionista:

1. Dejar de etiquetar los alimentos como buenos o malos. La nutrición es una ciencia muy compleja, y más aún, porque el "cómo" nos relacionamos con los alimentos, también es muy importante. Puede ser que el chocolate tenga azúcares que a nivel biológico no sea considerado como el más "saludable", pero comer chocolate en algunas situaciones puede considerarse una decisión más saludable, y que además me aporte más bienestar que quedarme pensando en el chocolate que me apetecía durante 2 semanas, y luego termine comiéndome la tableta completa y de manera compulsiva.

"Antojos emocionales" y hambre emocional Pexels

2. Entender que comemos también por placer, y por tanto, se nos puede antojar unas galletas, como se nos puede antojar una ensalada. Y ambas forman parte de un tipo de hambre, que es el hambre de placer, y que es igual de válido.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.